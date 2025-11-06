जयपुर में फिर नशे में धुत टैंकर ड्राइवर ने हाईवे पर मचाया हड़कंप, Video देख उड़ गए लोगों के होश

जयपुर में सड़क हादसों के बीच एक और लापरवाही का मामला सामने आया है. चोमू हाईवे पर शराब के नशे में धुत एक टैंकर चालक ने सड़क पर हड़कंप मचा दिया. टैंकर को अनियंत्रित ढंग से दौड़ाते हुए चालक कभी हाईवे के दाईं तो कभी बाईं ओर गाड़ी मोड़ रहा था. राहगीरों ने स्थिति को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी.

जानकारी मिलते ही चोमू थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक उस टैंकर का पीछा किया. चालक को कई बार रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने टैंकर नहीं रोका. आखिरकार पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को रोककर चालक को गिरफ्तार कर लिया.

तेज रफ्तार टैंकर ने हाईवे पर मचा दिया हड़ंकप

गिरफ्तार चालक की पहचान चंद्रशेखर यादव के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है. पुलिस ने टैंकर को अपने कब्जे में लेकर मालिक को सूचना दी. इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन स्थिति बेहद खतरनाक थी क्योंकि चालक पूरी तरह नशे में था और वाहन पर उसका नियंत्रण नहीं था.

पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को पकड़ा

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टैंकर चालक को हाईवे पर लहराते हुए देखा जा सकता है. जयपुर के हरमाड़ा इलाके में हाल ही में हुए डंपर हादसे के बाद भी इस तरह की घटनाओं ने राजस्थान में सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दे चुके हैं, लेकिन हादसे और लापरवाही की घटनाएं थम नहीं रही हैं.

