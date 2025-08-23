जयपुर: भारी बारिश के चलते आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार गिरी, बाल-बाले बचे पर्यटक

200-feet long wall of Amber Fort collapses: राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीते दिन से भीषण बारिश हो रही है. बारिश ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि एक यूनेस्को धरोहर 'आमेर किले' को नुकसान पहुंचा है. तेज बारिश की वजह से किले की दिल-ए-आराम बाग की 200 फीट लंबी दीवार गिर गई है. यह दीवार गिरने की तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोग हैरान रह गए. वहीं तेज धमाके की आवाज सुनकर वहां मौजूद देसी और विदेशी पर्यटक सहम गए.

घटना के समय सौभाग्य से कोई व्यक्ति दीवार के पास मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. हालांकि दीवार से सटे वाहन इसकी चपेट में आए और कुछ बाइक मलबे में दबने से क्षतिग्रस्त हो गईं.

दरअसल बारिश के मौसम में आमेर किले में बड़ी संख्या में देसी-विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. अचानक दीवार गिरने की आवाज से पर्यटक घबरा गए और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि गनिमत रही की हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है.

घटना के बाद आमेर महल अधीक्षक डॉ. राकेश छोलक ने बताया कि आमेर में हुई भारी बारिश के कारण हाथी स्टेंड से आमेर महल की ओर आने वाले रास्ते में स्थित ज्वाला माता मंदिर के सामने रामबाग की दीवार ढह जाने के कारण रास्ता और शेष रही दीवार बेहद कमजोर हो गयी है. जिससे यह रास्ता भी बरसात के कारण हाथी सवारी के लिए उपयुक्त नहीं रहा है. हाथियों और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आमेर महल में होने वाली हाथी सवारी को अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है और फिलहाल हाथी की सवारी बंद रहेंगी.

आगामी दिनों में ऐसे और हादसे न हों, इसके लिए मौसम और सुरक्षा अधिकारी सतर्क हो गए हैं. उन्होंने आमेर महल और आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने की बात कही है. जयपुर वासियों और पर्यटकों के लिए यह सावधान रहना जरूरी है कि मौसम की वजह से किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.

