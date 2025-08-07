scorecardresearch
 

Rajasthan: पत्नी पर चाकू से हमला करने चला था पति, खुद ही हो गया मौत का शिकार, भाई और बीवी भी हुआ घयाल

बीकानेर की कमला कॉलोनी में बुधवार रात पति-पत्नी के झगड़े में 42 वर्षीय सनी की मौत हो गई. सनी ने पत्नी ममता पर चाकू से हमला किया, रोकने आए भाई जीतू के दौरान हाथापाई में सनी की गर्दन कट गई. इस दौरान तीनों लोग घायल हो गए. सभी अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर ने सनी को मृत घोषित कर दिया. ममता और जीतू का इलाज जारी है.

घरेलू विवाद पति की मौत.(Photo: Representational)
घरेलू विवाद पति की मौत.(Photo: Representational)

राजस्थान के बीकानेर में बुधवार रात एक पति-पत्नी के बीच मामूली कहा-सुनी ने अचानक हिंसक मोड़ ले लिया. इस झगड़े में 42 वर्षीय पति सनी की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी ममता (40) और छोटा भाई जीतू घायल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

मामला कमला कॉलोनी का है. जानकारी के मुताबिक, सनी और ममता के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई थी. बहस बढ़ती गई और सनी ने गुस्से में आकर रसोई से चाकू उठा लिया और ममता पर वार करने की कोशिश की. उसी समय सनी का छोटा भाई जीतू बीच-बचाव के लिए आया. इसी दौरान सनी की गर्दन पर चाकू से चोट लग गई.

पुलिस के अनुसार, सनी और ममता के विवाद और जीतू के बीच-बचाव के दौरान तीनों को चोटें आईं. सनी की गर्दन पर गंभीर चोट आई थी. आनन-फानन में घायल अवस्था में तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सनी को मृत घोषित कर दिया. वहीं, ममता और जीतू का अस्पताल में इलाज जारी है. पड़ोसियों ने बताया कि सनी और ममता के बीच पहले भी विवाद होते रहते थे, लेकिन इस बार मामला जानलेवा साबित हुआ. 

पुलिस ने बताया कि जीतू पहले एक पार्ट-टाइम डिलीवरी ब्वॉय के रूप में काम करता था, लेकिन फिलहाल वह बेरोजगार है. फिलहाल, शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिसके बाद उसे परिवार को सौंप दिया जाएगा. मामले की जांच जारी है और पुलिस घटना से जुड़ी सभी पहलुओं को खंगाल रही है. पुलिस घरेलू हिंसा और आत्मरक्षा के पहलुओं की भी जांच कर रही है. 

