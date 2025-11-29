scorecardresearch
 
दुल्हन, होटल और बाथरूम… कॉन्स्टेबल पिता की दूसरी शादी में पहुंच गए बच्चे, फिर जो हुआ वो चौंका देगा

ये कहानी राजस्थान के अलवर की है. यहां एक होटल में मेहमान मौजूद थे, शादी की तैयारियां थीं. तभी दूल्हे की पहली पत्नी की एंट्री दो बच्चों के साथ हो गई. इस दौरान दूल्हा तुरंत दुल्हन को लेकर बाथरूम में जा छिपा. होटल का माहौल बदल गया. पुलिस बुलाई गई और अंत में शादी रुकवा दी गई. यह पूरा मामला किसी ड्रामा सीक्वेंस से कम नहीं था.

पहली पत्नी बच्चों के साथ पहुंची होटल, पुलिस बुलाकर रुकवा दी शादी. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के अलवर में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने लोगों को चौंका दिया. होटल में मेहमान बैठे थे, माला तैयार थी, दुल्हन सजी-धजी खड़ी थी, और बारात की तरह माहौल पूरी तरह शादी वाला. तभी अचानक वहां धड़धड़ाती हुई एंट्री होती है… पहली पत्नी की. उसके पीछे दो बच्चे, और फिर दूल्हा, जो अगले ही पल दुल्हन को लेकर बाथरूम में घुस जाता है. दरअसल, ये कहानी राजस्थान पुलिस के कॉन्स्टेबल जयकिशन की है. जयकिशन पर आरोप है कि बिना तलाक के दूसरी शादी रचाने जा रहा था.

अलवर के आजाद नगर बेलाका में रहने वाले जयकिशन की पहली शादी साल 2011 में रीना से हुई थी. दोनों के 13 और 14 साल के दो बच्चे हैं. शादी के कुछ साल बाद रिश्ते बिगड़ने लगे. रीना का आरोप है कि जयकिशन के दूसरी महिलाओं से संबंध थे. रीना के मुताबिक, वह लगातार डांट-फटकार, धमकियों और मारपीट का शिकार होती रही.

यहां देखें Video

आखिरकार वह अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई और वहीं नौकरी कर बच्चों का पालन-पोषण करने लगी. इसी दौरान जयकिशन के दूसरी महिलाओं से संपर्क रहे.

रीना तलाक नहीं देना चाहती थी, बच्चे बड़े हो रहे थे और वह परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी, लेकिन आरोप है कि जयकिशन ने कई बार तलाक देने का दबाव बनाया. और फिर एक दिन रीना को सूचना मिली कि जयकिशन रेणी की रहने वाली एक लड़की से दूसरी शादी कर रहा है. शादी की तारीख 30 नवंबर तय थी, लग्न-रस्में भी शुरू हो चुकी थीं.

गांव में होना था आयोजन, शादी होटल में की शिफ्ट

रीना को शादी की खबर लगने की भनक जैसे ही जयकिशन तक पहुंची तो लगा कि कहीं पहली पत्नी शादी में पहुंचकर हंगामा न कर दे. इसलिए गांव में होने वाली शादी की जगह बदलकर अलवर के एक होटल में आयोजन शिफ्ट कर दिया. होटल में परिवार के लोग, मेहमान, फोटोग्राफर सब तैयार थे. दुल्हन सजी-धजी आने ही वाली थी.

यह भी पढ़ें: एक युवक और दो पत्नियां... बिना तलाक दूसरी शादी से मचा बवाल, SP ऑफिस में बाल खींचे, चप्पल और बोतलें चलीं

28 नवंबर की दोपहर बाद होटल की लॉबी में अचानक तेज आवाजें सुनाई देती हैं. रीना अपने दोनों बच्चों और परिजनों के साथ होटल में दाखिल होती है. सीधा शादी हाल में. दूल्हा और दुल्हन दोनों सन्न... मेहमान हैरान… कैमरामैन हक्का-बक्का… रीना ने जयकिशन को देखते ही कह दिया कि ये शादी नहीं होगी. तलाक नहीं हुआ है. जयकिशन के होश उड़ गए. मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई. दोनों बच्चों ने अपने पिता को देखा तो गुस्से और दुख से भर उठे. तभी हुआ वो, जो किसी ने सोचा भी नहीं था.

हंगामा बढ़ता देख जयकिशन ने दुल्हन का हाथ पकड़ा और सीधे होटल के बाथरूम में घुस गया. अंदर से कुंडी लगा ली. पूरे परिवार और स्टाफ ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया. आवाज दी गई कि बाहर आओ. दरवाजा खोलो. पर अंदर से कोई जवाब नहीं. करीब 20–25 मिनट तक दरवाजा पीटने के बाद आखिर दोनों एक-एक कर बाहर आए. माहौल गर्म हो चुका था.

रीना ने मंच पर रखी जयकिशन और अंकिता की वरमालाएं उठाईं और वहीं फेंक दीं. उसने कहा कि यह शादी नहीं होगी. होटल में मौजूद मेहमान स्तब्ध थे. कुछ लोग वीडियो बना रहे थे. इसी दौरान लड़की और उसका परिवार डर के कारण होटल से निकलने की कोशिश करने लगा.

यह भी पढ़ें: पहले पूनम, फिर दीपिका व्यास… थप्पड़बाज एसडीएम ने तलाक के छह महीने बाद कर ली थी दूसरी शादी

कई बार रीना के परिजनों और दुल्हन के परिवार के बीच कहासुनी की नौबत आ गई. स्थिति बिगड़ती देख किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया. सूचना मिलते ही अरावली विहार थाना पुलिस तुरंत होटल पहुंची. पुलिस ने स्थिति को शांत कराया, दुल्हन और उसके परिवार को सरकारी वाहन से सुरक्षित उसके घर भेजा. वहीं जयकिशन को मौके से पाबंद किया गया.

फिलहाल अब तक इस मामले में न तो FIR दर्ज हुई और न ही विभागीय कार्रवाई. रीना का आरोप है कि जयकिशन का कई महिलाओं से संबंध है. वह पत्नी को मारता-पीटता था. रोब दिखाकर धमकाता था. बच्चों की भी परवरिश में कोई मदद नहीं की. रीना का कहना था कि जयकिशन को सुधारने की बहुत कोशिश की. लेकिन वह महिलाओं के पीछे पागल था. मुकदमा नहीं किया, क्योंकि बच्चों को पिता की जरूरत थी. पर आज जब उसने दूसरी शादी रचाने की कोशिश की तो चुप नहीं बैठ सकती थी.

---- समाप्त ----
