पहले पूनम, फिर दीपिका व्यास… थप्पड़बाज एसडीएम ने तलाक के छह महीने बाद कर ली थी दूसरी शादी

राजस्थान के भीलवाड़ा में थप्पड़कांड के बाद सस्पेंड एसडीएम छोटू लाल शर्मा सुर्खियों में हैं. साल 2023 में एसडीएम का पहली पत्नी पूनम जाखोड़िया से तलाक हो गया था. इसके छह महीने के भीतर ॉदीपिका व्यास से छोटू लाल ने दूसरी शादी कर ली. इस शादी से उनका दो महीने का बच्चा है. पहली शादी से दो संतानें हैं. वहीं दीपिका की पहली शादी की बेटी भी परिवार का हिस्सा है.

पूनम से तलाक के बाद एसडीएम ने दीपिका से की शादी. (Photo: ITG)
राजस्थान में भीलवाड़ा के सस्पेंड एसडीएम छोटू लाल शर्मा थप्पड़कांड के बाद चर्चा में हैं. अब एसडीएम की लव मैरिज, तलाक और दो शादियों की कहानी भी सामने आई है. छोटू लाल शर्मा की पहली शादी पूनम जाखोड़िया से हुई थी. दोनों एक महाविद्यालय में लेक्चरर थे, जहां दोनों की मुलाकात हुई थी. इसी दौरान उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और लव मैरिज कर ली. इस शादी के बाद दो संतानें हुईं.

लेकिन समय के साथ रिश्तों में दरारें पड़ने लगीं. साल 2023 में छोटू लाल शर्मा और पूनम जाखोड़िया का तलाक हो गया. तलाक के बाद उनके दोनों बच्चे भीलवाड़ा के एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं. इस समय दीपावली को लेकर दोनों बच्चे अपने ननिहाल में हैं.

तलाक के लगभग छह महीने बाद साल 2024 में छोटू लाल शर्मा ने दूसरी शादी दीपिका व्यास से की. दीपिका व्यास भी पहले तलाकशुदा हैं. उनकी पहली शादी गुलाबपुरा में हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटी है. दीपिका व्यास मूल रूप से सरेड़ी गांव भीलवाड़ा की रहने वाली हैं. वर्तमान में उनके माता-पिता चंदेरिया चितौड़गढ़ में रहते हैं.

यह भी पढ़ें: सीनियर आईपीएस, ब्यूटी पार्लर वाली महिला और ब्लैकमेलिंग... छत्तीसगढ़ में सामने आई कंट्रोवर्सी की कहानी

छोटू लाल और दीपिका व्यास के घर में अब कुल पांच बच्चे हैं. इनमें एसडीएम की पहली पत्नी से दो बच्चे, दीपिका की पहली शादी की बेटी, उनकी वर्तमान शादी से दो महीने का बच्चा और उनके दिवंगत बड़े भाई की संतान शामिल हैं. सभी बच्चे भीलवाड़ा के अंसल कॉलोनी में रहते हैं. छोटू लाल शर्मा प्रतापगढ़ से सप्ताहांत में अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं. छोटू लाल शर्मा हाल ही में निलंबित कर दिए गए. उनका मुख्यालय अब जयपुर में किया गया है.

पूरी घटना को लेकर एसडीएम ने क्या कहा है?

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छोटू लाल शर्मा ने जसवंतपुरा में पंप पर सीएनजी भरवाते समय एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया था. इस मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार ने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया. इस पूरी कहानी को लेकर एसडीएम ने कहा कि घटना के समय वे अपने दिवंगत बड़े भाई की पहली वर्षगांठ के अवसर पर अपने गांव जा रहे थे. पेट्रोल पंप पर कर्मचारी ने उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की और उनकी गाड़ी में फ्यूल नहीं भरकर अन्य वाहनों में गैस भरनी शुरू कर दी थी. एसडीएम ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा वीडियो एडिट किया हुआ है, उनके साथ अन्याय हो रहा है.

