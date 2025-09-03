scorecardresearch
 

Feedback

एक युवक और दो पत्नियां... बिना तलाक दूसरी शादी से मचा बवाल, SP ऑफिस में बाल खींचे, चप्पल और बोतलें चलीं

मध्य प्रदेश के जबलपुर में पति और दो पत्नियों के बीच जमकर हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ. यहां SP ऑफिस परिसर में दोनों पत्नियां एक-दूसरे के बाल खींचती, चप्पल और बोतलें फेंकती नजर आईं. पुलिस का कहना है कि बिना तलाक के दूसरी शादी करने के आरोप पर यह बवाल खड़ा हुआ.

Advertisement
X
एसपी ऑफिस में भिड़ीं दो महिलाएं. (Photo: Screengrab)
एसपी ऑफिस में भिड़ीं दो महिलाएं. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश में जबलपुर के एसपी ऑफिस में उस समय हंगामा मच गया, जब एक युवक की दो पत्नियां आमने-सामने आ गईं. मामला ऐसा था कि एसपी ऑफिस परिसर कुछ देर के लिए जंग का अखाड़ा बन गया. दरअसल, यहां रांझी थाना इलाके के रहने वाले अभिषेक सोनकर पर उसकी पहली पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है. इसी विवाद को लेकर जब दोनों पत्नियां आमने-सामने आईं तो खूब हंगामा हुआ.

जानकारी के अनुसार, अभिषेक सोनकर ने पहली पत्नी प्रीति बंशकार से शादी की थी और उनके दो बच्चे भी हुए थे. कुछ समय पहले उनकी बेटी की मौत हो गई थी. आरोप है कि पहली पत्नी की नसबंदी कराए जाने के बाद अभिषेक ने दूसरी शादी कर ली थी. इस पर पहली पत्नी भड़क उठी और जब SP ऑफिस में आमना-सामना हुआ तो दोनों पत्नियों के बीच मारपीट शुरू हो गई.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

शिकायतकर्ता चंद्रकला ने हापुड़ एसपी से कार्रवाई की मांग की है. (Photo:ITG)
नौकरी हड़पने की साजिश! पति की मौत के बाद दो पत्नियों का दावा, बने दो मृत्यु प्रमाण पत्र 
Two wives fight to take body of police inspector in Lucknow (Photo: ITG/Representational)
लखनऊ में दारोगा की मौत के बाद हाईवोल्टेज ड्रामा, शव लेने के लिए भिड़ीं दो पत्नियां, फिर... 
बरेली पुलिस की गिरफ्त में दो हत्यारोपी
दो पत्नियों का खर्च, कार की टूटी किस्त...तो इसलिए किया था बरेली के लेखपाल का कत्ल 
सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की घटना.
सपा विधायक के भाई की दो पत्नियों के बेटे भिड़े... जमीन विवाद में जमकर हुई गोलीबारी, Video 
पीड़ित महिला.
तीसरी शादी करने जा रहा था शख्स, नाराज दो पत्नियां पहुंचीं SP ऑफिस, फिर... 

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, महिलाओं ने एक-दूसरे के बाल खींचे, चप्पलें बरसाईं और पानी की बोतलें भी फेंकी. पुलिस के सामने ही दोनों महिलाओं का हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. काफी देर तक समझाइश के बावजूद जब महिलाएं शांत नहीं हुईं तो पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी.

यह भी पढ़ें: दो पत्नियों का खर्च, कार की टूटी किस्त...तो इसलिए किया था बरेली के लेखपाल का मर्डर; जानिए 'कातिल' की क्राइम कहानी

Advertisement

हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पत्नियों और पति अभिषेक को सिविल लाइंस थाने ले जाकर पूछताछ की. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों से बातचीत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे मामले को लेकर जबलपुर पुलिस लाइन और आम लोगों के बीच चर्चा होने लगी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

पहली पत्नी प्रीति बंशकार का आरोप है कि पति ने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली. अब वह उसके हक और बच्चों को नजरअंदाज कर रहा है. इस मामले को लेकर डीएसपी भगत सिंह गौठरिया ने कहा कि दोनों पक्षों से चर्चा कर उचित कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement