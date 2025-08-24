scorecardresearch
 

Feedback

सवाई माधोपुर: लटिया नाले के तेज बहाव में फंसी कार, तीन लोगों की बाल-बाल बची जान

सवाई माधोपुर में भारी बारिश से जिला मुख्यालय का लटिया नाला उफान पर आ गया. तेज बहाव में एक कार फंस गई जिसमें चालक और दो महिलाएं सवार थीं. स्थानीय लोगों की सतर्कता और साहस से तीनों को सुरक्षित निकाल लिया गया. बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को भी पानी से बाहर निकाला गया. समय पर अगर उनकी मदद नहीं की जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

Advertisement
X
तीन लोगों की बाल बाल बची जान (Photo: Screengrab)
तीन लोगों की बाल बाल बची जान (Photo: Screengrab)

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के बाद नाले और नदियां उफान पर हैं. शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित लटिया नाले में एक बड़ा हादसा टल गया. तेज बहाव के बीच एक कार फंस गई, जिसमें कार चालक और दो महिलाएं सवार थीं.

जानकारी के मुताबिक, कार लटिया नाला क्षेत्र में भूतेश्वर महादेव के पास जीनापुर रोड की नई पुलिया पार करने की कोशिश कर रही थी. नाले में उस समय तेज बहाव था, इसके बावजूद चालक ने कार को आगे बढ़ाया. कार कुछ दूरी तक चली, लेकिन अचानक पानी में बंद हो गई और बहाव में फंस गई.

नाले में फंसी कार

सम्बंधित ख़बरें

Flood devastation in Sawai Madhopur, relying on ropes to save lives.
सवाईमाधोपुर में बाढ़ का कहर... टापू बने गांव, जान बचाने रस्सी का सहारा 
रेस्क्यू के लिए जा रहे एनडीआरएफ जवानों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी. एनडीआरएफ जवानों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी
बाढ़-बारिश में डूबे राजस्थान के ये शहर, बचाव के लिए आ रहे NDRF जवानों की गाड़ी पलटी- VIDEOS 
A boat capsized in Sawaimadhopur, 2 missing.
सवाई माधोपुर में नाव पलटी, 7 बचाए गए, 2 लापता; रेस्क्यू जारी 
नाव में सवार 8-10 लोग सवार थे.(Photo: Sunil Joshi/ITG)
सवाई माधोपुर में हादसा, सूरवाल बांध के बहाव में पलटी नाव, करीब 10 लोग थे सवार 
Today: Devastating rains in Rajasthan and MP disrupt normal life.
सवाई माधोपुर से लेकर कोटा-बारां तक... बारिश से बेहिसाब मुसीबत 

इस दौरान कार में फंसे लोगों की स्थिति गंभीर हो गई. कार डूबने की कगार पर थी, तभी आस-पास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत स्थिति को भांपकर बचाव अभियान शुरू किया. लोगों ने साहस दिखाते हुए कार में सवार चालक और दोनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला, इसके बाद ट्रैक्टर की सहायता से कार को भी नाले के बहाव से खींचकर बाहर लाया गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि समय रहते मदद नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था. नाले में उस वक्त पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि किसी भी वक्त कार बह सकती थी. लोगों की सतर्कता और तत्परता से तीन जिंदगियां बच गईं. गौरतलब है कि मानसून की तेज बारिश के चलते जिले के कई हिस्सों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और लापरवाही से कभी भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement