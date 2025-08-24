सवाई माधोपुर: लटिया नाले के तेज बहाव में फंसी कार, तीन लोगों की बाल-बाल बची जान

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के बाद नाले और नदियां उफान पर हैं. शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित लटिया नाले में एक बड़ा हादसा टल गया. तेज बहाव के बीच एक कार फंस गई, जिसमें कार चालक और दो महिलाएं सवार थीं.

जानकारी के मुताबिक, कार लटिया नाला क्षेत्र में भूतेश्वर महादेव के पास जीनापुर रोड की नई पुलिया पार करने की कोशिश कर रही थी. नाले में उस समय तेज बहाव था, इसके बावजूद चालक ने कार को आगे बढ़ाया. कार कुछ दूरी तक चली, लेकिन अचानक पानी में बंद हो गई और बहाव में फंस गई.

नाले में फंसी कार

इस दौरान कार में फंसे लोगों की स्थिति गंभीर हो गई. कार डूबने की कगार पर थी, तभी आस-पास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत स्थिति को भांपकर बचाव अभियान शुरू किया. लोगों ने साहस दिखाते हुए कार में सवार चालक और दोनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला, इसके बाद ट्रैक्टर की सहायता से कार को भी नाले के बहाव से खींचकर बाहर लाया गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि समय रहते मदद नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था. नाले में उस वक्त पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि किसी भी वक्त कार बह सकती थी. लोगों की सतर्कता और तत्परता से तीन जिंदगियां बच गईं. गौरतलब है कि मानसून की तेज बारिश के चलते जिले के कई हिस्सों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और लापरवाही से कभी भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है.

