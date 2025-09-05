बूंदी में रोडवेज बस ने युवक को कुचला, मौके पर मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

राजस्थान के बूंदी में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 28 साल के युवक की मौत हो गई. यह हादसा दोपहर करीब 1 बजे देवपुरा क्षेत्र में हुआ, जब कोटा डिपो से जयपुर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस ने सड़क किनारे पैदल चल रहे युवक को टक्कर मार दी. बस की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के सर्किल इंस्पेक्टर रमेश आर्य ने बताया कि मृतक की पहचान अवली रोजड़ी निवासी लेखराज गुर्जर के रूप में हुई है. सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लेखराज अपने एक साथी के साथ सड़क किनारे पैदल चल रहा था, तभी पीछे से आ रही रोडवेज बस ने दोनों को टक्कर मार दी. इस दौरान लेखराज बस के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी बाल-बाल बचकर मौके से भाग निकला.

हादसे के बाद नाराज हुए स्थानीय लोग

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार में थी और चालक ने सड़क किनारे चल रहे लोगों पर ध्यान नहीं दिया.

बस चालक गिरफ्तार

पुलिस ने रोडवेज बस चालक को गिरफ्तार कर वाहन को जब्त कर लिया है. आरोपी चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से कोटा और बूंदी इलाके में सड़क हादसों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.



