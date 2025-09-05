scorecardresearch
 

Feedback

बूंदी में रोडवेज बस ने युवक को कुचला, मौके पर मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

राजस्थान के बूंदी शहर में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया. कोटा डिपो की रोडवेज बस ने सड़क किनारे पैदल चल रहे 28 साल के युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान लेखराज गुर्जर के रूप में हुई है. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया है. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

Advertisement
X
सड़क हादसे ने ली युवक की जान (Photo: Representational)
सड़क हादसे ने ली युवक की जान (Photo: Representational)

राजस्थान के बूंदी में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 28 साल के युवक की मौत हो गई. यह हादसा दोपहर करीब 1 बजे देवपुरा क्षेत्र में हुआ, जब कोटा डिपो से जयपुर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस ने सड़क किनारे पैदल चल रहे युवक को टक्कर मार दी. बस की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के सर्किल इंस्पेक्टर रमेश आर्य ने बताया कि मृतक की पहचान अवली रोजड़ी निवासी लेखराज गुर्जर के रूप में हुई है. सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लेखराज अपने एक साथी के साथ सड़क किनारे पैदल चल रहा था, तभी पीछे से आ रही रोडवेज बस ने दोनों को टक्कर मार दी. इस दौरान लेखराज बस के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी बाल-बाल बचकर मौके से भाग निकला.

हादसे के बाद नाराज हुए स्थानीय लोग

सम्बंधित ख़बरें

Framed images of father and son
पिता का हुआ अंतिम संस्कार, 2 घंटे बाद बेटे की भी हार्ट अटैक से मौत... परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़  
कोटा जेईई छात्रों के लिए कोचिंग हब कहलाता है, IIT कानपुर की नई रिपोर्ट में यह साबित होता है. (Photo: ITG)
JEE क्लियर करने वाले हर चौथे छात्र ने कोटा से की है तैयारी, IIT कानपुर ने शेयर की रिपोर्ट 
कार से आमने-सामने हुई टक्कर. (Photo: Chetan Gurjar /ITG)
स्वतंत्रता दिवस से लौटते समय स्कूली वैन पलटी, कार से टक्कर में 11 बच्चें घायल 
गर्लफ्रेंड, हॉस्टल और शराब... रात में सोया फिर सुबह उठा ही नहीं, सस्पेंस गहराया 
छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. (Photo: Representational )
कोटा में 20 वर्षीय छात्र ने पंखे से लटक कर दी जान, पारिवारिक कलह की आशंका 

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार में थी और चालक ने सड़क किनारे चल रहे लोगों पर ध्यान नहीं दिया.

Advertisement

बस चालक गिरफ्तार

पुलिस ने रोडवेज बस चालक को गिरफ्तार कर वाहन को जब्त कर लिया है. आरोपी चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से कोटा और बूंदी इलाके में सड़क हादसों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शेड्यूल
    Advertisement