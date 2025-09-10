बीकानेर पुलिस का बड़ा एक्शन... लॉरेंस बिश्नोई के घर पर छापा, भाई अनमोल और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश

बीकानेर रेंज पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यहां श्रीगंगानगर में उसके घर पर छापेमारी की गई. पुलिस को लॉरेंस के भाई अनमोल की तलाश है. इसी ऑपरेशन के तहत बीकानेर पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा समेत गिरोह के अन्य सदस्यों के ठिकानों पर भी दबिश दी और कई अहम सुराग जुटाए. यह कार्रवाई आईजी हेमंत शर्मा के निर्देशन में की गई.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, श्रीगंगानगर जिले के दुतारावाली गांव में लॉरेंस बिश्नोई के घर पर दबिश दी गई. पुलिस को शक है कि लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, जो लंबे समय से फरार है, वहीं छिपा हो सकता है. हालांकि तलाशी के दौरान पुलिस को उसकी मौजूदगी के ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं.
इसी कड़ी में बीकानेर पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर पर भी छापा मारा. इसके अलावा, गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों अमित पंडित और कार्तिक जाखड़ के घरों की भी तलाशी ली गई. पुलिस ने इन ठिकानों से कई अहम दस्तावेज और इनपुट जुटाए हैं, जो आगे की जांच में मददगार साबित हो सकते हैं.
अधिकारियों का कहना है कि यह छापेमारी गैंगस्टर नेटवर्क को कमजोर करने और उनके आपराधिक नेटवर्क की कड़ियों को तोड़ने के लिए की गई है. पुलिस को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से लॉरेंस गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी.
हालांकि, पुलिस ने छापेमारी में बरामद वस्तुओं और आगे की कार्रवाई के बारे में आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. आईजी हेमंत शर्मा ने सिर्फ इतना कहा कि यह कार्रवाई संगठित अपराध पर शिकंजा कसने की दिशा में एक बड़ा कदम है. गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम देशभर में कई हाई-प्रोफाइल अपराधों से जुड़ा रहा है. ऐसे में बीकानेर पुलिस की इस दबिश ने इलाके में सनसनी फैला दी है.