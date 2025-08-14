अमेरिका में FBI के हत्थे चढ़ा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर, नादिर शाह मर्डर और क्लब ब्लास्ट का आरोपी है रणदीप मलिक

दिल्ली और हरियाणा समेत पूरे नॉर्थ इंडिया में गैंगस्टर नेटवर्क चलाने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी और मोस्ट वांटेड अपराधी रणदीप सिंह उर्फ रणदीप मलिक अमेरिका में पकड़ा गया है. FBI (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और वर्तमान में जैक्सन पैरिश करेक्शनल सेंटर में रखा गया है.

सूत्रों के अनुसार, रणदीप मलिक अमेरिका में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर भारत में किलिंग और हमले की साजिश रच रहा था. उसने ही विदेश से हथियार सप्लाई कर दिल्ली के नादिर शाह मर्डर केस में अहम भूमिका निभाई थी.

इस केस में वह लंबे समय से वांटेड था. यही नहीं, उसने गुरुग्राम और चंडीगढ़ के क्लबों के बाहर धमाका करने की भी साजिश रची थी.

बराड़ गैंग के लिए झटका

हाल ही में NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) ने गुरुग्राम क्लब बम ब्लास्ट मामले में गोल्डी बराड़, रणदीप मलिक और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. FBI ने भारतीय एजेंसियों के साथ उसकी गिरफ्तारी की जानकारी साझा की है. माना जा रहा है कि अब भारत उसे प्रत्यर्पित कराने की कोशिश कर सकता है.

यह भी पढ़ें: पंजाब पुलिस AGTF को बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो मोस्ट वांटेड शूटर गिरफ्तार

Advertisement

रणदीप मलिक का नाम उन शार्प शूटर्स और मास्टरमाइंड्स में शामिल है जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टरों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं. रणदीप मलिक की गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

---- समाप्त ----