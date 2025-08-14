scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका में FBI के हत्थे चढ़ा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर, नादिर शाह मर्डर और क्लब ब्लास्ट का आरोपी है रणदीप मलिक

अमेरिका में बैठकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर रणदीप सिंह उर्फ रणदीप मलिक को अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई (FBI) ने गिरफ्तार कर लिया है. वह कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मुख्य सदस्य है.

Advertisement
X
अमेरिका में लॉरेंस का करीबी गैंगस्टर रणदीप मालिक गिरफ्तार हुआ है (प्रतीकात्मक तस्वीर: ITG)
अमेरिका में लॉरेंस का करीबी गैंगस्टर रणदीप मालिक गिरफ्तार हुआ है (प्रतीकात्मक तस्वीर: ITG)

दिल्ली और हरियाणा समेत पूरे नॉर्थ इंडिया में गैंगस्टर नेटवर्क चलाने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी और मोस्ट वांटेड अपराधी रणदीप सिंह उर्फ रणदीप मलिक अमेरिका में पकड़ा गया है. FBI (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और वर्तमान में जैक्सन पैरिश करेक्शनल सेंटर में रखा गया है.

सूत्रों के अनुसार, रणदीप मलिक अमेरिका में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर भारत में किलिंग और हमले की साजिश रच रहा था. उसने ही विदेश से हथियार सप्लाई कर दिल्ली के नादिर शाह मर्डर केस में अहम भूमिका निभाई थी.

इस केस में वह लंबे समय से वांटेड था. यही नहीं, उसने गुरुग्राम और चंडीगढ़ के क्लबों के बाहर धमाका करने की भी साजिश रची थी.

सम्बंधित ख़बरें

Deepak Kumar Arrest in Badshah club blast
बादशाह के चंडीगढ़ क्लब पर धमाके का मामला, गोल्डी बराड़ के संपर्क में था गिरफ्तार आरोपी 
Crime Stories: Attack on Kapil Sharmas Café, The Terror of the Lawrence Gang!
क्राइम कहानियां: कैफे पर दो बार गोलीबारी, कपिल शर्मा से क्या है लॉरेंस गैंग की दुश्मनी!  
Firing at Kapil Sharmas café, Salman Khan connection!
कपिल शर्मा के कैफे पर क्यों की फायरिंग, लॉरेंस-गोल्डी गैंग ने बताई वजह  
Incident: Gunfire at Kapil Sharmas café, claim by the Lawrence gang!
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने बार-बार क्यों कपल शर्मा, देखें वारदात  
kapil sharma gang
लॉरेंस गैंग की धमकी, सलमान खान संग काम पर मौत की चेतावनी! देखें दस्तक 

बराड़ गैंग के लिए झटका

हाल ही में NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) ने गुरुग्राम क्लब बम ब्लास्ट मामले में गोल्डी बराड़, रणदीप मलिक और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. FBI ने भारतीय एजेंसियों के साथ उसकी गिरफ्तारी की जानकारी साझा की है. माना जा रहा है कि अब भारत उसे प्रत्यर्पित कराने की कोशिश कर सकता है.

यह भी पढ़ें: पंजाब पुलिस AGTF को बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो मोस्ट वांटेड शूटर गिरफ्तार

Advertisement

रणदीप मलिक का नाम उन शार्प शूटर्स और मास्टरमाइंड्स में शामिल है जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टरों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं. रणदीप मलिक की गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    वार 2 मूवी रिव्यू
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement