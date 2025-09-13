पंखे की कैप में 15 तोला सोना छुपाकर रखते थे घर के मालिक, चोरों ने ऐसे कर दिया हाथ साफ

राजस्थान के अलवर जिले में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के विजय नगर निवासी ज्योतिषाचार्य विनय कुमार यादव ने पुलिस को शिकायत दी है कि उनके घर में छत के पंखे की कैप में सालों से रखे 15 तोला सोने के जेवर चोरी हो गए.

विनय कुमार यादव के अनुसार, वो पिछले आठ साल से अपने सोने के जेवर पंखे की कैप में पोटली बांधकर छुपाकर रखते थे. जब भी जरूरत पड़ती, वो वहीं से जेवर निकाल लेते थे. घर में 3 सितंबर से 9 सितंबर तक पेंटिंग का काम चल रहा था.

पंखे के कैप में छुपाकर रखा था सोना

पेंट का काम 9 सितंबर को पूरा हुआ और 10 सितंबर को घर का सामान वापस लगाने के दौरान उन्होंने जेवर देखने के लिए पंखे की कैप हटाई तो पोटली गायब मिली. यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया.

उन्होंने तुरंत घर के सभी कोनों की तलाशी ली लेकिन जेवर कहीं नहीं मिले. इसके बाद उन्होंने पेंट करने आए मजदूरों से पूछताछ की लेकिन उन्होंने जेवरात के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से साफ इंकार कर दिया.

चोरी की जांच में जुटी पुलिस

मालिक ने 10 सितंबर को ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. पुलिस का कहना है कि मजदूरों और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है.

यह घटना इस बात का उदाहरण है कि लोग सुरक्षा के लिए घर के असामान्य स्थानों को चुनते हैं, लेकिन वहां भी चोरी होने का खतरा बना रहता है. फिलहाल पुलिस इस अनोखी चोरी के पीछे के रहस्य को सुलझाने में जुटी हुई है.

