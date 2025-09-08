अलवर मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, तमिलनाडु से आया मेल, पहले भी मिल चुकी है धमकी

अलवर मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है. जिला प्रशासन को तमिलनाडु से धमकी भरा मेल मिला है. मेल में साफ तौर पर लिखा गया है कि 2 बजे तक मिनी सचिवालय को खाली कर दिया जाए. धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत सचिवालय को खाली कराने और भवन की तलाशी शुरू कर दी है.
एडीएम सिटी बीना माहवर ने बताया कि धमकी भरा मेल 7 सितंबर की देर रात मिला. सुबह जब इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई तो तुरंत सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सतर्क किया गया. मेल में 2021 डीएमके गवर्नमेंट का जिक्र किया गया है और सेक्स रैकेट के बारे में भी बातें लिखी गई हैं. इसके अलावा मेल में कई अन्य शहरों के बड़े भवनों को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई है.
मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी
एडीएम सिटी ने बताया कि पहले भी दो बार अलवर मिनी सचिवालय को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. उन मामलों की जांच पुलिस और आईटी टीम कर रही है. इस बार भी पुलिस की आईटी टीम मेल के सोर्स की जांच में जुटी हुई है.
तमिलनाडु से आया था धमकी भरा मेल
धमकी भरे मेल में कुछ बड़े लोगों के नाम और ट्विटर अकाउंट का भी जिक्र किया गया है. फिलहाल प्रशासन और पुलिस ने मिनी सचिवालय को मेटल डिटेक्टर से खंगालना शुरू कर दिया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है और हर पहलू पर नजर रखी जा रही है.