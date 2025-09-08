scorecardresearch
 

Feedback

अलवर मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, तमिलनाडु से आया मेल, पहले भी मिल चुकी है धमकी

अलवर मिनी सचिवालय को तमिलनाडु से धमकी भरा मेल मिला है. मेल में 2 बजे तक सचिवालय खाली करने की चेतावनी दी गई है. धमकी में आरडीएक्स से उड़ाने और सेक्स रैकेट का जिक्र है. पहले भी दो बार सचिवालय को ऐसी धमकी मिल चुकी है. फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जांच में जुटे हैं और भवन की तलाशी चल रही है.

Advertisement
X
अलवर में मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी (Photo: Screengrab)
अलवर में मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी (Photo: Screengrab)

अलवर मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है. जिला प्रशासन को तमिलनाडु से धमकी भरा मेल मिला है. मेल में साफ तौर पर लिखा गया है कि 2 बजे तक मिनी सचिवालय को खाली कर दिया जाए. धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत सचिवालय को खाली कराने और भवन की तलाशी शुरू कर दी है.

एडीएम सिटी बीना माहवर ने बताया कि धमकी भरा मेल 7 सितंबर की देर रात मिला. सुबह जब इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई तो तुरंत सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सतर्क किया गया. मेल में 2021 डीएमके गवर्नमेंट का जिक्र किया गया है और सेक्स रैकेट के बारे में भी बातें लिखी गई हैं. इसके अलावा मेल में कई अन्य शहरों के बड़े भवनों को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई है.

मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी

सम्बंधित ख़बरें

नोएडा पुलिस ने आरोपी अश्वनी को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस के हवाले किया (Photo: Arvind Ojha/ITG)
मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला दबोचा गया, नोएडा पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार  
दिल्ली के स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. (Photo: PTI)
दिल्ली के पांच स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, अभी तक कुछ नहीं मिला संदिग्ध 
राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. (File Photo: ITG)
अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान से आया मैसेज, महाराष्ट्र के युवक को 1 लाख का ऑफर 
Delhi: Bomb threat to schools and colleges, panic ensues.
दिल्ली: द्वारका में 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, तुरंत एक्शन में आई पुलिस 
राजधानी दिल्ली के कुछ स्कूलों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली है. (Photo: ITG)
दिल्ली के 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वायड और बम डिस्पोजल टीम मौके पर 

एडीएम सिटी ने बताया कि पहले भी दो बार अलवर मिनी सचिवालय को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. उन मामलों की जांच पुलिस और आईटी टीम कर रही है. इस बार भी पुलिस की आईटी टीम मेल के सोर्स की जांच में जुटी हुई है. 

तमिलनाडु से आया था धमकी भरा मेल

Advertisement

धमकी भरे मेल में कुछ बड़े लोगों के नाम और ट्विटर अकाउंट का भी जिक्र किया गया है. फिलहाल प्रशासन और पुलिस ने मिनी सचिवालय को मेटल डिटेक्टर से खंगालना शुरू कर दिया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है और हर पहलू पर नजर रखी जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement