लखनऊ में खौफनाक कांड... महिला की हत्या कर घर में लूट, बेटा रहस्यमय तरीके से लापता, पड़ताल में जुटी पुलिस

यूपी की राजधानी लखनऊ में बेहद खौफनाक कहानी सामने आई है. यहां रेनू यादव नाम की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई, इसी के साथ महिला का 20 साल का बेटा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया. शुरुआती जांच में पता चला कि घर से करीब 5-6 लाख रुपये का सामान लूट लिया गया है. पुलिस अब हर पहलू की जांच कर रही है.

लखनऊ में घर में खून से लथपथ मिला महिला का शव. (File Photo: ITG)
लखनऊ में घर में खून से लथपथ मिला महिला का शव. (File Photo: ITG)

लखनऊ के पीजीआई इलाके के बाबूखेड़ा गांव में एक खौफनाक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. रेनू यादव, जो कि दूध बेचने वाले रमेश यादव की पत्नी थीं, अपने घर लौटती ही खौफनाक घटना का शिकार हो गईं. उनके छोटे बेटे नितिन के अनुसार, रेनू दोपहर में लगभग 2:30 बजे अपने मायके से घर लौट आई थीं. लेकिन जब नितिन शाम करीब 4 बजे घर पहुंचे, तो उन्हें अपने माता-पिता के घर का नजारा देखकर यकीन करना मुश्किल हो गया.

दरवाजे खुलते ही सामने खून से लथपथ बेहोश पड़ी अपनी मां और बिखरी हुई चीजों को देखकर नितिन चीख पड़ा. दीवारों, सिलेंडर और जमीन पर खून के छींटे थे. रेनू का मझला बेटा 20 साल का निखिल घर में नहीं था और उसकी बाइक भी गायब थी.

पुलिस का कहना है कि मौके से करीब 5-6 लाख रुपये का सामान लूटे जाने की जानकारी मिली है. शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि हत्या किसी भारी चीज से की गई. लेकिन मामला केवल चोरी और हत्या तक सीमित नहीं था.

घटना के बाद जांच करने पहुंची पुलिस. (Screengrab)
lucknow woman brutally murder loot son missing lcla

मृतक महिला रेनू के बेटे निखिल के अचानक लापता होने ने पूरी कहानी में नया मोड़ ला दिया. जांच के दौरान सामने आया कि निखिल ने पहले अपने मामा को फोन कर बताया था कि कुछ लोग बंदूक लेकर उसका पीछा कर रहे हैं और उसे बचाने की गुहार लगाई. इसके बाद उसका फोन बंद हो गया. पुलिस को बाद में रमेश यादव ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंपी, जिससे पता चला कि निखिल ने कुछ लोन लिया था, जिसे वह चुका नहीं पाया था और इसी को लेकर उसे जान से मारने की धमकी मिली थी.

यह भी पढ़ें: Bihar Crime: लूट के बाद फाइनेंस कर्मी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, ससुराल से ऑफिस जा रहा था युवक

डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि बदमाशों को घर के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए शक की दिशा परिवार और नजदीकी संबंधियों तक भी बढ़ी है. हर एंगल से जांच की जा रही है.

lucknow woman brutally murder loot son missing lcla

इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें रेनू के बेटे निखिल को वारदात के वक्त के बाद जाते हुए देखा गया. यह वीडियो पुलिस जांच का अहम हिस्सा बन गया है. इस भयावह घटना ने पूरे बाबूखेड़ा गांव के लोगों को सन्न कर दिया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा. हत्या, लूट और निखिल के रहस्यमय तरीके से लापता होने की घटना की जांच की जा रही है. निखिल की सुरक्षा और उसके हालात पर भी पुलिस की नजर है.

