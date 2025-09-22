JCB लगाकर तोड़ी मंदिर की दीवार, हथियार के बल पर कब्जे की कोशिश, अलवर में मचा बवाल

राजस्थान के अलवर में नौगांवा थाना क्षेत्र के मुबारिकपुर कस्बे में शनिवार देर रात प्राचीन सीताराम मंदिर पर भूमाफियाओं के हमले से पूरे इलाके में तनाव फैल गया. ग्रामीणों के अनुसार, बस स्टैंड के पास इस मंदिर की दीवार को भूमाफिया जेसीबी मशीन से तोड़ रहे थे. घटना के दौरान आरोपियों ने हथियार भी लहराए और ग्रामीणों को डराने-धमकाने की भी कोशिश की.

ग्रामीणों ने बताया कि हरियाणा से आए ये लोग मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे. जैसे ही गांव वालों को भनक लगी, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. तब तक आरोपी जेसीबी, ट्रैक्टर और अन्य साधनों के साथ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले.

जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल

रविवार सुबह घटना के विरोध में गांव में एक बड़ी पंचायत हुई जिसमें सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी वारदात बिना पुलिस की शह के संभव नहीं है. लोगों ने मांग उठाई कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. पंचायत में 'मंदिर बचाओ, भूमाफिया भगाओ' के नारे गूंजते रहे. महिलाओं ने भी खुलकर आक्रोश जताया और कहा कि हमारी आस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा.

मंदिर की रखवाली में जुटे लोग

घटना की गंभीरता को देखते हुए नौगांवा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह और रामगढ़ थानाधिकारी विजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.

फिलहाल, पूरे मुबारिकपुर कस्बे में तनाव का माहौल बना हुआ है. ग्रामीण चौकसी में लगे हैं. मंदिर संचालक पीयूष गर्ग ने भी प्रशासन से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है.



