scorecardresearch
 

Feedback

JCB लगाकर तोड़ी मंदिर की दीवार, हथियार के बल पर कब्जे की कोशिश, अलवर में मचा बवाल

अलवर के मुबारिकपुर कस्बे में प्राचीन सीताराम मंदिर की दीवार को शनिवार देर रात भूमाफियाओं ने जेसीबी मशीन से तोड़ दिया. हथियार लहराकर कब्ज़े की कोशिश और ग्रामीणों को धमकी देने से क्षेत्र में तनाव फैल गया. रविवार को ग्रामीणों ने बड़ी पंचायत कर पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

Advertisement
X
मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल (Photo: Screengrab)
मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल (Photo: Screengrab)

राजस्थान के अलवर में नौगांवा थाना क्षेत्र के मुबारिकपुर कस्बे में शनिवार देर रात प्राचीन सीताराम मंदिर पर भूमाफियाओं के हमले से पूरे इलाके में तनाव फैल गया. ग्रामीणों के अनुसार, बस स्टैंड के पास इस मंदिर की दीवार को भूमाफिया जेसीबी मशीन से तोड़ रहे थे. घटना के दौरान आरोपियों ने हथियार भी लहराए और ग्रामीणों को डराने-धमकाने की भी कोशिश की.

ग्रामीणों ने बताया कि हरियाणा से आए ये लोग मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे. जैसे ही गांव वालों को भनक लगी, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. तब तक आरोपी जेसीबी, ट्रैक्टर और अन्य साधनों के साथ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले.

जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल

सम्बंधित ख़बरें

dausa murder accused bail dj procession
दौसा में हत्या के आरोपी ने जमानत पर आते ही निकाला डीजे पर जुलूस, पुलिस ने किया गिरफ्तार 
क्रिप्टो में लेते थे कमीशन.(Photo: Himanshu Sharma/ITG)
अलवर में साइबर माफिया पर सबसे बड़ी चोट: 6 म्युल अकाउंट सप्लायर गिरफ्तार, 100 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश 
Theft
एक रात में दो दर्जन दुकानों के ताले तोड़े, लाखों की चोरी से व्यापारियों में मचा हड़कंप 
A college student in Navi Mumbai was allegedly beaten for distributing a wedding invite in Marathi. (Representative image)
सोसायटी में चोरी की कोशिश नाकाम, लोगों ने पकड़कर दो चोरों को पीटा फिर पुलिस को सौंपा 
जीरो बैलेंस में भी ATM से निकले पैसे. (Photo: Representational )
'0' बैलेंस में भी निकले पैसे, एसबीआई ATM पर उमड़ी लोगों की भीड़ 

रविवार सुबह घटना के विरोध में गांव में एक बड़ी पंचायत हुई जिसमें सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी वारदात बिना पुलिस की शह के संभव नहीं है. लोगों ने मांग उठाई कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. पंचायत में 'मंदिर बचाओ, भूमाफिया भगाओ' के नारे गूंजते रहे. महिलाओं ने भी खुलकर आक्रोश जताया और कहा कि हमारी आस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा.

Advertisement

मंदिर की रखवाली में जुटे लोग

घटना की गंभीरता को देखते हुए नौगांवा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह और रामगढ़ थानाधिकारी विजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.

फिलहाल, पूरे मुबारिकपुर कस्बे में तनाव का माहौल बना हुआ है. ग्रामीण चौकसी में लगे हैं. मंदिर संचालक पीयूष गर्ग ने भी प्रशासन से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement