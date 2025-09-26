अजमेर: PM आवास योजना की पेमेंट के बदले ली 1 हजार की रिश्वत, महिला अधिकारी अरेस्ट

सरकार जहां प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के जरिए आम लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, वहीं कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस योजना को बदनाम करने में जुटे हैं. अजमेर से ऐसी ही एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां ग्राम विकास अधिकारी सोनाक्षी यादव को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

एसीबी को एक शिकायत मिली थी कि सोनाक्षी यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत परिवादी के मकान की राशि स्वीकृत करने के लिए 2500 रुपये की रिश्वत मांगी. शिकायतकर्ता ने पहले 1000 रुपये दे दिए थे. इसके बाद भी अधिकारी ने बाकी के 1500 रुपये देने की शर्त रखी और कहा कि जब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, तब तक राशि पास नहीं होगी.

ग्राम विकास अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी अजमेर की टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई. एसीबी महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में, उप महानिरीक्षक पुलिस अनिल कयाल के सुपरविजन में और निरीक्षक कंचन भाटी के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया. टीम ने आरोपी को परिवादी से 1000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.

अधिकारी सोनाक्षी यादव ने 2500 रुपये की रिश्वत मांगी थी

गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है. एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस कार्रवाई से लोगों में उम्मीद जगी है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और आम आदमी को न्याय मिलेगा.

