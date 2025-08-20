Asia Cup 2025: पाकिस्तान का बायकॉट तो छोड़िए, उल्टे खेलने को आतुर नजर आ रहा BCCI

देशवासियों के भारी विरोध के बावजूद एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर भारत ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. सोमवार को एशिया कप टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का आखिरकार एलान हो गया है. अगले महीने यूएई में यह टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है. भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की घटनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यही माना जा रहा था कि जब तक शांति बहाल नहीं हो जाती, तब तक दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का खेल नहीं होगा. पर शर्म की बात यह है कि बीसीसीआई खुद आगे बढ़कर इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बेकरार है और पाकिस्‍तान के साथ मैचे खेलेंगे या नहीं, इस पर चुप्‍पी साधी हुई है.

भारत के साथ इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने की कोई मजबूरी नहीं थी. एशिया कप का शिड्यूल भारत में खेलने के लिए फिक्स था. कप खेलने वाले सभी देश भारत आने के लिए तैयार भी थे. भारत इस टूर्नामेंट का मेजबान है और यह टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाना था. भारत के पास मौका था कि वह पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में अलग-थलग कर सके. लेकिन पाकिस्तान के मना करने के बाद इसे यूएई में ले जाया गया है. जाहिर है कि बीसीसीआई किसी भी कीमत पर चाहती है कि भारत-पाकिस्तान का मैच जरूर हो. रेवन्‍यू से जुड़ा स्‍वार्थ जो है.

टूर्नामेंट में अफगानिस्तान, हांगकांग, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका और ओमान की टीम भी खेल रही हैं. ये सभी देश भारत आने के लिए तैयार थे. पर अपने देश में केवल बीसीसीआई ही नहीं राजनीतिक नेतृत्व भी पाकिस्तान को लेकर शायद कन्फ्यूज है. यही कारण है कि भारत ने एक बहुत बढ़िया मौका पाकिस्तान को सबक सिखाने का गवां दिया. शायद इच्छाशक्ति ही कमी ही है कि हमारी सरकार पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट रुख अपनाने को मजबूर है. आइये देखते हैं क्या कारण है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए बीसीसीआई मरे जा रही है.

Advertisement

क्या भारत सरकार बीसीसीआई को मना नहीं कर सकती है

BCCI इस समय विश्व क्रिकेट में सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से प्रभावशाली बोर्ड है. BCCI ने कई बार अपनी शर्तों पर टूर्नामेंट में भाग लिया है. याद करिए कि 2023 के एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया, जिसमें भारत के सभी मैच श्रीलंका में खेले गए जबकि अन्य मैच पाकिस्तान में हुए. यह बीसीसीआई और यूं कहिए भारत की बढ़ती साख का ही नतीजा था. BCCI अपनी शर्तों और भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप निर्णय लेती रही है.

पर इस बार ऐसा क्या हो गया है कि बीसीसीआई भारत सरकार की नीतियों के विपरीत केवल पाकिस्तान के साथ खेलने की इच्छा से फैसले ले रही है? 2025 का एशिया कप यूएई में इसलिए आयोजित हो रहा है ताकि पाकिस्तान भी खेल सके. भारत 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा. ये बीसीसीआई का पाकिस्तान के साथ खेलने की बेकरारी नहीं तो और क्या है? बीसीसीआई क्यों ऐसा कर रही है यह तो समझ से परे है पर भारत सरकार बीसीसीआई को ऐसा क्यों करने दे रही है यह तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है. भारत सरकार का केवल एक फोन ही काफी है, बीसीसीआई उछलना बंद कर देगी.

Advertisement

क्या आर्थिक कारण हैं जिम्मेदार

पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत के साथ मैच खेलने के लिए बेकरार हो यह तो समझ में आता है . क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है. भारत से मैच होने की स्थिति में उसे काफी आर्थिक लाभ होता जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती. पर बीसीसीआई की बेकरारी समझ में नहीं आ रही है. क्योंकि बीसीसीआई दुनिया का सबसे मालदार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है.

यह सही है कि भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं बल्कि एक विशाल उद्योग है. भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच विश्व में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेल आयोजनों में से एक है. अनुमान है कि इन मैचों को विश्व भर में लगभग एक अरब लोग देखते हैं, जिससे प्रसारणकर्ताओं, प्रायोजकों, और क्रिकेट बोर्ड को भारी मुनाफा होता है. BCCI, जो भारतीय प्रीमियर लीग (IPL) और अन्य आयोजनों के माध्यम से पहले ही क्रिकेट की आर्थिक शक्ति का केंद्र है. समझ में नहीं आता है कि एक मैच एक या एक देश (पाकिस्तान) के न खेलने से अगर बीसीसीआई कुछ कम कमाता तो क्या हर्ज होता. अपने देश और देशवासियों के सम्मान के लिए कुछ लाख डॉलर का नुकसान अगर बीसीसीआई कर लेती तो उसका क्या बिगड़ जाता.

ये सही है कि भारत और पाकिस्तान मुकाबला का इंतेजार दर्शकों को खूब रहता है. पर सब कुछ थ्रिल और बेनिफिट के लिए नहीं होता है. आखिर पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए लोगों के लिए बीसीसीआई का भी कुछ फर्ज होता है. देश है तो ही बीसीसीआई है.और देश प्रेम है तो ही भारत की टीम के देशवासियों का जज्बा है. इसलिए बीसीसीआई देशवासियों के भावनाओं से खिलवाड़ न करे तो ही बेहतर है.

Advertisement

क्यों भारत के लिए पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना राष्ट्रीय शर्म से कम नहीं है

भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध हैं, खासकर सीमा पार आतंकवाद को लेकर. हाल के वर्षों में, जैसे कि पहलगाम हमला या अन्य आतंकी घटनाएं, जिनमें भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, ने जनता में गुस्सा पैदा किया है. कई लोगों का मानना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक क्रिकेट जैसे खेल के माध्यम से संबंध सामान्य करना राष्ट्रीय गौरव के खिलाफ है.

भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक भावना है, और ऐसे समय में जब भारतीय सैनिकों या नागरिकों पर हमले होते हैं, पाकिस्तान के साथ मैदान साझा करना कुछ लोगों को राष्ट्रीय शर्म जैसा प्रतीत होता है. उदाहरण के लिए, विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) 2025 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार किया, जिसे कई प्रशंसकों ने राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ा. कुछ पूर्व क्रिकेटर, जैसे हरभजन सिंह, भी इस रुख का समर्थन करते हैं, यह तर्क देते हुए कि आतंकवाद और क्रिकेट साथ-साथ नहीं चल सकते हैं.

भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक भावना है. जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर होता है, तो कई प्रशंसक और समीक्षक मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ खेलना राष्ट्रीय गौरव के खिलाफ हो सकता है. खासकर जब भारतीय सैनिकों या नागरिकों पर हमले होते हैं, तब जनता में यह भावना प्रबल हो जाती है कि क्रिकेट जैसे मंच पर पाकिस्तान के साथ सामान्य व्यवहार नहीं करना चाहिए.

Advertisement

भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक बढ़त भी मिलती

भारत-पाकिस्तान के मैच को विश्व स्तर पर बहुत ध्यान मिलता है. अगर आप अपने दुश्मन देश के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं तो दुनिया में यही संदेश जाता है कि चलो सब कुछ सामान्य है. जब भारत इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि सब कुछ सामान्य नहीं है. पाकिस्तान वैसे ही भारत से दुष्प्रचार में आगे है. भारतीय कूटनीतिक पहल के बावजूद दुनिया में पाकिस्तान को एक आतंकी राष्ट्र होने के बजाय आतंक से पीड़ित देश माना जा रहा है.

भारत उस देश के साथ जो अभी 3 महीने पहले भारत पर आतंकी हमला कर चुका हो उसके साथ क्रिकेट खेलकर दुनिया को यही संदेश देगा कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय मुल्क है. दूसरे जब भारत ही पाकिस्तान के साथ गलबहियां करने को तैयार है तो दूसरे देशों को क्या लगी है कि भारत के लिए पाकिस्तान से अपने रिश्ते खराब करे. भारत जैसे शांतिप्रिय क्रिकेट खेलने वाले देश के लिए टूर्नामेंट से हटने या पाकिस्तान के खिलाफ न खेलने का निर्णय एक मजबूत प्रतीकात्मक संदेश हो सकता है.

भारत विश्व क्रिकेट में सबसे प्रभावशाली और आर्थिक रूप से शक्तिशाली बोर्ड (BCCI) का नेतृत्व करता है.भारत एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स में भाग लेने से पूरी तरह इनकार कर सकता है या वैकल्पिक टूर्नामेंट्स को बढ़ावा दे सकता है, जिसमें पाकिस्तान शामिल न हो. इससे भारत अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है और पाकिस्तान को सबक भी सिखा सकता है.

---- समाप्त ----