भारत में 'हमास-हमदर्दों' का चेहरा बनाने के लिए इजरायल ने प्रियंका गांधी को क्यों चुना?

कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की पहले तीन बड़े नेताओं में शुमार करती हैं. जाहिर है कि जब वो कुछ बोलती हैं तो उसका राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रभाव होता है. प्रियंका गांधी का गाजा प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है. वह बहुत पहले से ही इजरायल के हमास विरोधी अभियान का विरोध करती रही हैं. पर अब वह सांसद भी बन चुकी हैं .अब जब वो कुछ भी बोलेंगी उस पर प्रतिक्रियाएं तो होंगी हीं. गांधी ने इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष, विशेष रूप से गाजा में चल रहे संकट पर मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में इजरायल पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि इजरायल ने 60,000 से अधिक लोगों की हत्या की, जिनमें 18,430 बच्चे शामिल हैं. उन्होंने इजरायल के इस कृत्य को नरसंहार बताया.उन्होंने भुखमरी और नागरिकों पर अत्याचार का उल्लेख करते हुए भारत सरकार की चुप्पी को भी शर्मनाक बताया.

हालांकि, उनके बयानों में 7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा अगवा किए गए इजरायलियों का कोई जिक्र नहीं है.साफ दिखता है कि वो एक पक्ष की ही बातें कर रही हैं. यही कारण है कि उनका गाजा प्रेम हमास के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने जैसा हो जाता है. जाहिर है कि इजरायल को उनकी बात पसंद नहीं आई होगी.

भारत में इज़रायल के राजदूत रेवुएन अजार (Reuven Azar) ने प्रियंका गांधी के आरोपों का कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा, आपकी गलतबयानी शर्मनाक है. इज़रायल ने 25 हज़ार हमास आतंकवादियों को मारा है. हमास की घिनौनी रणनीतियों का नतीजा है इतने लोगों का मारा जाना. हमास के आतंकी बचने के लिए नागरिकों का सहारा लेते हैं. राहत या निकासी करने वालों पर गोली चलाना और रॉकेट दागना.

रेवुएन अजार ने यह भी कहा कि इज़रायल ने गाज़ा में 20 लाख टन खाद्य सामग्री भेजी, लेकिन हमास ने उन्हें जब्त करने की कोशिश की, जिससे भूख की स्थिति बनी. उन्होंने यह दावा भी किया कि गाज़ा की आबादी पिछले 50 साल में 450 फीसदी बढ़ी है, इसलिए वहां नरसंहार का कोई सवाल नहीं है. हमास के आंकड़ों पर भरोसा न करें.

प्रियंका गांधी का गाजा प्रेम और इसके निहितार्थ

प्रियंका गांधी का गाजा और फिलिस्तीनी नागरिकों के प्रति सहानुभूति कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक नीति के अनुरूप है. भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही फिलिस्तीन के प्रति समर्थन व्यक्त किया है. एक समय ऐसा आया कि फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात NAM (नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट) तीसरी दुनिया के देशों के साथ एकजुटता के प्रतीक बन गए थे. प्रियंका अपने परिवार की परिपाटी को ही आगे बढ़ा रही हैं. इजरायल को नरसंहार करने वाला कहना उनकी इसी नीति को प्रतिबिंबित करता है. उनके बयानों का उद्देश्य न केवल वैश्विक मंच पर इस मुद्दे को उठाना है, बल्कि भारत के भीतर एक निश्चित मतदाता वर्ग, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय को आकर्षित करना भी है.

साफ है कि उनके बयानों में हमास की कार्रवाइयों, जैसे 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमला और बंधकों को अगवा करना आदि का कोई उल्लेख नहीं होता है. हालांकि गांधी परिवार के हाथ से सत्ता जाने के बाद भारत की कूटनीति बहुत कुछ बदल चुकी है. आज की तारीख में इजरायल भारत का भारत का बहुत बड़ा सहयोगी देश बन चुका है. यही कारण है कि इजरायली राजदूत ने उनके बयान पर नाराजगी जताई. जो भारत-इजरायल संबंधों में तनाव का संकेत है.

इजरायल ने बार-बार दावा किया है कि गाजा में उनकी सैन्य कार्रवाइयां, जैसे अल जज़ीरा के पत्रकार अनस अल-शरीफ पर हमला, हमास के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए थीं. प्रियंका ने इन दावों को नजरअंदाज किया, जिससे उनके बयान पक्षपातपूर्ण प्रतीत होते हैं.

भारत की विदेश नीति इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संतुलन बनाए रखने की रही है. प्रियंका के बयान इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, विशेष रूप से तब जब भारत सरकार ने गाजा में मानवीय संकट पर चिंता जताते हुए भी इजरायल के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी है. उनके बयान भारत को उन अरब देशों के साथ भी असहज स्थिति में डाल सकते हैं, जो अब्राहम समझौते के बाद इजरायल के साथ संबंध सामान्य कर रहे हैं.

इजरायल ने प्रियंका को क्यों चुना?

अब सवाल उठता है कि देश में बहुत से नेता ऐसे हैं जो इजरायल को भला बुरा कहते रहते हैं. गाजा और फिलिस्तीन पर खुल कर इजरायल के खिलाफ बोलने वालों की कमी भारत में नहीं है. फिर अचानक इजरायल को क्यों प्रियंका गांधी की बात नागवार लगी.दरअसल भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की वे महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद हैं. वह नेहरू-गांधी परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जिसका भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक प्रभाव है. जाहिर है कि उनके बयानों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल के खिलाफ माहौल बनता है. यह भी हो सकता है कि इजरायल उन्हें हमास-हमदर्द के रूप में स्थापित करके उनकी विश्वसनीयता को कम करने और उनके बयानों के प्रभाव को सीमित करने की रणनीति के तहत ऐसा कर रहा हो.

इजरायल हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है, और भारत भी इसे आतंकी समूह के रूप में देखता है. प्रियंका के बयानों में हमास की कार्रवाइयों की निंदा का अभाव, जैसे 7 अक्टूबर, 2023 का हमला, जिसमें 1,200 इजरायली मारे गए और 250 से अधिक बंधक बनाए गए, इजरायल को यह दावा करने का अवसर देता है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से हमास का समर्थन करती हैं. यह लेबल उनकी आलोचना को आतंकवाद समर्थन से जोड़कर कमजोर करता है, जो भारत जैसे देश में, जहां आतंकवाद विरोधी रुख मजबूत है, प्रभावी हो सकता है.

भारत-इजरायल संबंधों पर दबाव

भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी, और आतंकवाद विरोधी सहयोग शामिल हैं. आज की तारीख में जब भारत को चौतरफा पाकिस्तान -चाइना और बांगलादेश जैसे देशों से चुनौती मिल रही है, भारत कभी नहीं चाहेगा कि इजरायल से भी उसके संबंध खराब हों. भारत इजरायल से बाराक-8 मिसाइल प्रणाली, ड्रोन, और साइबर सुरक्षा उपकरण खरीदता है, जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं. प्रियंका के बयान, जो इजरायल को नरसंहार करने वाला बताते हैं, इन संबंधों को तनावग्रस्त कर सकते हैं. इजरायल प्रियंका को हमास-हमदर्द के रूप में स्थापित करके भारत सरकार पर दबाव डाल सकता है ताकि वह विपक्षी नेताओं को नियंत्रित करे और द्विपक्षीय संबंधों को सुरक्षित रखें.

भारत की घरेलू राजनीति में ध्रुवीकरण

भारत में आज इजरायल के लिए वही भाव पैदा हो चुका है जो भाव रूस के लिए भारतीयों के दिल में रहा है. खासकर मध्यम वर्ग और दक्षिणपंथी समूहों में इजरायल की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है. प्रियंका के बयानों को हमास-हमदर्द के रूप में चित्रित करना भारत की घरेलू राजनीति में ध्रुवीकरण पैदा कर सकता है. इजरायल भी कभी नहीं चाहेगा कि भारत में कांग्रेस की सरकार बने. क्योंकि भारत में जबसे एनडीए की सरकार बनी है इजरायल के साथ भारत के रिश्ते लगातार तरक्की की ओर है. सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स में प्रियंका को हमास के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगाया गया है. यह धारणा भारतीय जनता पार्टी और अन्य दक्षिणपंथी समूहों को कांग्रेस के खिलाफ हमला करने का अवसर देती है, जिससे प्रियंका और उनकी पार्टी की छवि कमजोर हो सकती है.

क्या प्रियंका वास्तव में हमास का समर्थन करती हैं?

हमास को लेकर वास्तविक रूप से कुछ भी कहना बहुत ही जटिल है. भारत में आम तौर पर हमास के खिलाफ माहौल बना हुआ है. इसके बावजूद यह कितना आश्चर्यजनक है कि यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे पश्चिमी देश आतंकवादी संगठन मानते हैं. लेकिन भारत ने आज तक हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया.पर सरकार में बैठे लोग हों या आम नेता कोई भी हमास के समर्थन में बयान देता हुआ नहीं दिखता.



प्रियंका गांधी ने कभी भी स्पष्ट रूप से हमास का समर्थन नहीं किया है पर सामान्य तौर पर उनके बयानों से ऐसा लगता है कि वो हमास की समर्थक हैं. गाजा में नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं की मौतों और मानवीय संकट पर केंद्रित है.दरअसल प्रियंका का ध्यान मानवीय मुद्दों पर है, न कि हमास के सैन्य कार्यों पर.पर जब वो हमास की आतंकी कार्रवाइयों पर चुप्पी साध लेती हैं तो संदेह बढ़ जाता है.क्योंकि हमास की निंदा करने से कांग्रेस का फिलिस्तीन समर्थक आधार के खिसकने का खतरा प्रियंका और उनकी पार्टी कभी नहीं ले सकती है. खासकर वायनाड जैसे क्षेत्रों में, जहां प्रियंका सांसद हैं और मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण हैं, प्रभावित हो सकता है. कांग्रेस का कोर वोट बैंक ही खतरे में पड़ सकता है.

