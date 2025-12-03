scorecardresearch
 
मोदी पर 'निजी' हमलों का ट्रैक रिकॉर्ड, कांग्रेस को नुकसान और भाजपा का फायदा होता गया

कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मणिशंकर अय्यर का 2014 वाला एक्ट दोहरा दिया है. तब अय्यर ने सिर्फ बयान दिया था, लेकिन, रागिनी नायक ने तो सोशल मीडिया पर पूरा AI वीडियो ही शेयर किया है. मोदी पर निजी हमलों से भारी नुकसान के बावजूद कांग्रेस नेता ऐसा बार बार करते क्यों हैं?

मोदी को टार्गेट करने में रागिनी नायक ने मणिशंकर अय्यर वाली गलती क्यों दोहराई? (Photo: AI video gram/ITG)
मोदी को टार्गेट करने में रागिनी नायक ने मणिशंकर अय्यर वाली गलती क्यों दोहराई? (Photo: AI video gram/ITG)

कांग्रेस ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चायवाला बैकग्राउंड का सरेआम मजाक उड़ाया है. ताजा बवाल कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर हो रहा है. रागिनी नायक ने सोशल साइट X पर एक वीडियो पोस्ट किया है. AI से बनाए गए वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय बेचते हुए दिखाया गया है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले कांग्रेस को हमेशा भारी पड़े हैं, लेकिन उसके नेता हैं कि मानते ही नहीं. खास बात तो ये है कि कांग्रेस नेताओं से इस मामले में राहुल गांधी भी होड़ लेते दिखाई पड़ते हैं. 

2014 के आम चुनाव से पहले भी मोदी को चायवाला बताना कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा था, और बिहार चुनाव में जो हुआ उसके नतीजे तो सबके सामने हैं ही - हकीकत मालूम होने के बाद भी रागिनी नायक ने अपने सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर वाला एक्ट क्यों दोहराया है, समझना मुश्किल हो रहा है.

मोदी का 'चायवाला' AI वीडियो

AI वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को रेड कारपेट पर चलते हुए दिखाया गया है. कोट और ट्राउजर पहने प्रधानमंत्री मोदी को वीडियो में एक हाथ में केतली और चाय का ग्लास लिए हुए दिखाया गया है. ये एक रेड-कार्पेट इवेंट का बैकग्राउंड है जिसमें इंटरनेशनल झंडे और तिरंगा भी शामिल है. 

और, वीडियो में आवाज आ रही है - 'चाय बोलो... चाय'

AI वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, 'अब ई कौन किया बे.' 

छोटी सी पोस्ट के साथ दो इमोजी भी लगाए गए हैं. कांग्रेस नेता रागिनी नायक की पिछली कई पोस्ट में ऐसा ही टोन देखने को मिलता है, जिसमें निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी होती है. रागिनी नायक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, टीवी डिबेट और मीडिया में कांग्रेस का जोरशोर से पक्ष रखती हैं. 

कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने रागिनी नायक के AI जेनेरेटेड वीडियो का बचाव किया है, और कहा है कि प्रधानमंत्री को तो खुश होना चाहिए. 

रागिनी के AI वीडियो पर कांग्रेस नेता का बचाव 

कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के बचाव में सीनियर कांग्रेस नेता तारिक अनवर खड़े हो गए हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में तारिक अनवर जो दलील दे रहे हैं, वो भी काफी दिलचस्प हैं. 

तारिक अनवर का कहना है, इसमें आपत्ति की क्या बात है. प्रधानमंत्री स्वयं गर्व से ये कहते हैं कि मैं बचपन में चाय बेचता था. हालांकि, उसका कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन इस बात को वो गर्व से बोलते हैं. उसी बात को अगर फिल्मा दिया गया... किसी ने फिल्मा दिया तो उसमें तो खुश होना चाहिए, कि भाई जो काम जिसका दावा वो करते हैं उसको एक फिल्म के रूप में दिखाया गया.

कांग्रेस के वीडियो पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है. BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा है, रेणुका चौधरी ने संसद और सेना का अपमान किया है. अब रागिनी नायक ने प्रधानमंत्री मोदी के ‘चायवाला’ बैकग्राउंड पर हमला किया है, उनका मजाक उड़ाया है.

शहजाद पूनावाला कहते हैं, नामदार कांग्रेस पिछड़े समुदाय से आने वाले मेहनती प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं कर सकती, जो साधारण पृष्ठभूमि से आया हो... पहले भी उनके ‘चायवाला’ होने का मजाक उड़ाया है... 150 से ज्यादा बार गाली दी है... बिहार में उनकी मां को भी गाली दी गई. 

मोदी पर कांग्रेस नेताओं के बार बार होते हमले

1. हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी की मां एक AI वीडियो को बिहार कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया था. 36 सेकेंड के AI वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को सपने में अपनी मां से मिलते हुए दिखाया गया था. वीडियो पर काफी बवाल हुआ, और मामला कोर्ट में चला गया. पटना हाईकोर्ट ने वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया था.

2. SIR के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी. दरभंगा में यात्रा के दौरान ही मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देते सुना गया. गाली देने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया था, और आयोजक का कहना था कि वो कोई बाहरी व्यक्ति था. 

3. 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीनियर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था, 'मैं आपको वादा करता हूं... 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे... लेकिन, अगर वे यहां चाय बांटना चाहते हैं, तो हम उनके लिए जगह ढूंढ लेंगे.'

4. 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 'मौत का सौदागर' बताया था. सोनिया गांधी ने नवसारी की चुनावी रैली में कहा था, 'गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमान, मौत के सौदागर हैं.'

5. 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जहर की खेती करने का आरोप लगाया था.

6. उरी आतंकवादी हमले के बाद जब सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल किया था, तब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर 'खून की दलाली' करने का आरोप लगाया था. 

7. राहुल गांधी 2019 चुनावी रैलियों में 'चौकीदार चोर है' के नारे लगवाते थे. राफेल डील में घोटाला करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा था, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है. लेकिन, अपने बयान के लिए राहुल गांधी को अदालत से माफी मांगनी पड़ी थी. 

8. दिल्ली चुनाव में कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए कहा था, छह महीने बाद युवा इसे डंडे मारेंगे.

9. 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को रावण कह कर संबोधित किया था. एक चुनावी रैली में खड़गे कह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं. हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी की सूरत को देखकर वोट दें. 

सवालिया लहजे में खड़गे ने कहा था, तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें? पार्षद चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, एमएलए चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, एमपी चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें... हर जगह आपका ही चेहरा देखें, कितने चेहरे हैं आपके? आपके रावण की तरह 100 मुख हैं क्या?

10. मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही कर्नाटक के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप तक कह डाला था, जिस पर काफी विवाद हुआ था.

कांग्रेस नेताओं को मोदी पर निजी हमले से क्या मिलता है?

मणि शंकर अय्यर और रागिनी नायक में काफी फर्क है. उम्र में भी, और अनुभव के मामले में भी. लेकिन, जब मणि शंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो चुका है, तो रागिनी नायक को बिल्कुल वही चीज दोहराने की जरूरत क्यों पड़ती है?

1. क्या सिर्फ इसलिए, क्योंकि राहुल गांधी को ये सब अच्छा लगता है?

2. क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ऐसे नेताओं को निडर बताते हैं? 

3. क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी खुद भी ऐसा ही करते हैं?

या ये सब सिर्फ इसलिए ऐसा बोलकर सबके मन को शांति मिलती है?

निजी हमलों का नुकसान सिर्फ कांग्रेस को

देखा जाए तो निजी हमले तो प्रधानमंत्री मोदी भी करते रहे हैं. युवराज से शहजादा तक कह कर राहुल गांधी का मजाक उड़ाते रहते हैं. एक बार तो राहुल गांधी का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री मोदी बालक बुद्धि भी करार दे चुके हैं. 

देखा जाए तो कांग्रेस नेतृ्त्व के खिलाफ निजी हमले से मोदी और बीजेपी को फायदा ही मिलता है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ नुकसान ही होता है. 2014 में ही तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को '50 करोड़ की गर्लफ्रेंड' कहते हुए टार्गेट किया था. ऐसा भी नहीं कि मोदी को ऐसे राजनीतिक बयानों का फायदा ही मिलता है, 2015 के बिहार में चुनाव में 'डीएनए में खोट' वाले बयान के लिए भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था. 

सीनियर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुझाव देते रहे हैं कि वो मोदी पर निजी हमलों से बचने की कोशिश करें. हां, सरकार की नीतियों की चाहे जैसे भी हो आलोचना की जा सकती है. ऐसे नेताओं में शशि थरूर का नाम भी शामिल रहा है, लेकिन भला राहुल गांधी को ऐसी बातों की परवाह कहां रहती है. 

हाल के बिहार चुनाव में भी राहुल गांधी को लगातार प्रधानमंत्री मोदी को टार्गेट करते देखा गया, और उसका खामियाजा सीधे तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ा. 2019 का चुनाव तो अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है. 
 

---- समाप्त ----
