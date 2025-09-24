scorecardresearch
 

योगी आदित्यनाथ के नाम पर बिहार में खड़गे का दांव कितना होगा कारगर?

बिहार में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी में जातियों के प्रदर्शन पर लगी रोक को सामाजिक न्याय से जोड़ दिया है. जाहिर है कि बिहार में कांग्रेस घोर जातिवादी राजनीति करने की तैयारी में इस बार के विधानसभा चुनावों में. क्या कांग्रेस की यह रणनीति काम आएगी?

बिहार चुनाव से पहले पटना में कांग्रेस की CWC की बैठक (Photo-PTI)
बिहार चुनाव से पहले पटना में कांग्रेस की CWC की बैठक (Photo-PTI)

बिहार में होने वाले चुनावों से पहले कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को जोरदार हमला बोला. खड़गे ने उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया आदेश का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया. इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश में जाति-आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने कहा कि यह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी मानते हैं ने यूपी में एक विचित्र कदम उठाया है. खड़गे ने कहा कि उन्होंने जाति के नाम पर होने वाली रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. खड़गे ने याद दिलाया कि योगी ने इसके पहले आरक्षण का विरोध करते हुए एक लेख भी लिखा था.

उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया, एक तरफ हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री उन लोगों को जेल में डालने की बात कर रहे हैं जो अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं.

खड़गे का यह निशाना महज एक व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों में सामाजिक न्याय, आरक्षण और हिंदुत्व की राजनीति को केंद्र में लाने की रणनीति है. लेकिन सवाल यह है कि, क्या योगी के नाम पर खड़गे का यह दांव बिहार में कारगर साबित होगा? क्या यह NDA की एकजुटता को तोड़ेगा या महागठबंधन को मजबूती देगा?

सीडब्ल्यूसी की बैठक में खड़गे ने क्या कहा?

कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में बोलते हुए खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री देश को बताएंगे कि एक तरफ हम सब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री उन लोगों को जेल में डालने की बात कर रहे हैं जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं?

खड़गे ने योगी के जातियों की रैली बैन को BJP की 'जाति जनगणना विरोधी' छवि से जोड़ा, जो बिहार के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है. 2023 में बिहार सरकार की जाति जनगणना (महागठबंधन शासनकाल में) ने 65% आरक्षण को आधार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 50% कैप ने इसे रोका. खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में 69% आरक्षण को संवैधानिक संरक्षण दिया, लेकिन मोदी सरकार बिहार के 65% को क्यों रोक रही? यह बयान OBC (27%), EBC (36%), और SC/ST (16%) वोटरों को लामबंद करता है. दरअसल खड़गे का यह दांव कांग्रेस की 'पहली नौकरी पक्की' और 62% आरक्षण वादे तेलंगाना 2023 की तरह (39% वोट शेयर) MY (मुस्लिम-यादव) और EBC को जोड़ सकते हैं. बिहार की 80 प्रतिशत आबादी ओबीसी, ईबीसी और एससी/एसटी समुदायों से आती है और जनता जाति जनगणना और आरक्षण नीतियों में पारदर्शिता चाहती है.

यूपी में योगी ने जाति का नाम लेने पर क्या पाबंदी लगाई है

21 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और विवादास्पद फैसला लिया, जिसमें जाति के नाम पर आयोजित राजनीतिक रैलियों, सम्मेलनों और प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया निर्देश पर आधारित बताया, जो जाति की महिमामंडन को राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध और संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन मानता है.

 लेकिन यह पाबंदी केवल रैलियों तक सीमित नहीं है. सरकार ने इसमें पुलिस दस्तावेजों (जैसे FIR), वाहनों पर स्टिकर, साइनबोर्ड, सार्वजनिक स्थानों और सोशल मीडिया पर जाति का उल्लेख भी प्रतिबंधित कर दिया है. अपवाद केवल अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के मामलों में है.

इस तरह यूपी में किसी जाति के नाम पर सभा, सम्मेलन या मार्च आयोजित करना प्रतिबंधित हो गया है. उदाहरण के लिए, गुर्जर या जाट जैसी जातियों की रैलियां अब अवैध मानी जाएंगी. सरकार का दावा है कि यह सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा और जातिवादी राजनीति को रोकेगा. योगी ने इसे देश पहले, जाति बाद में का संदेश बताया, जो 2027 विधानसभा चुनावों से पहले विकास और राष्ट्रवाद पर फोकस करने की रणनीति का हिस्सा लगता है.

कांग्रेस का यह दांव क्या आरक्षण खतरे में है को और मजबूत करेगा?

खड़गे का जाति के प्रदर्शन पर प्रतिबंध को निशाना बनाकर खड़गे ने राजनीतिक रूप से बहुत शानदार दांव खेला है. यह दांव बिहार के 2025 विधानसभा चुनावों में 'आरक्षण खतरे में है' के नारे को हवा देने की रणनीति है. बिहार, जहां 80% आबादी OBC, EBC, SC/ST से है, में यह मुद्दा गहरे सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ रखता है. लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का संविधान खतरे में और आरक्षण खतरे में है का नरेटिव ही काम कर गया और यूपी में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा.

खड़गे का यह दांव बिहार के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है. बिहार में जाति की राजनीति गहरी जड़ें रखती हैं. लालू यादव ने MY फॉर्मूले से 1990-2005 तक राज किया. नीतीश कुमार ने EBC को जोड़कर 2005-2015 में सत्ता संभाली.  कांग्रेस ने  इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले SIR पर विवाद खड़ाकर OBC/SC को असुरक्षित महसूस कराया है. जाहिर है कि वोट चोरी आंदोलन का कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही.

खड़गे और उनकी पार्टी योगी के रैली बैन को निशाना बनाकर यह साबित करेंगे कि UP में दलित आंदोलनों को दबाने के लिए यह आदेश आया है. जाहिर है कि इस प्रचार से बिहार के यादव, कुशवाहा और पासवान वोटरों को भड़काया जाएगा. यही कारण है कि कांग्रेस के लिए यह दांव रणनीतिक रूप से फायदेमंद है.

