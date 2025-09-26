scorecardresearch
 

भीड़ के बीच कोबरा से खिलवाड़, जीभ में डसा और खेल खत्म...सर्प मित्र की मौत का वीडियो

ओडिशा के बलांगिर में स्नेक रेस्क्यूअर संतोष चंदा की कोबरा के काटने से मौत हो गई. वह गांव में पकड़े गए सांप को भीड़ के बीच दिखावा करते हुए जीभ से चिढ़ा रहा था, तभी कोबरा ने काट लिया. अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित किया गया.

भीड़ के बीच कोबरा से खिलवाड़, जीभ में डसा और खेल खत्म (Photo: ITG)
कई बार लोग अपने हुनर को लेकर इतने अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं कि दिखावे के चक्कर में जान से हाथ धो बैठते हैं. ओडिशा के बलांगिर में कुछ ऐसा ही हुआ जब एक स्नेक रेस्क्यूअर यानी सर्प मित्र भीड़ के बीच खतरनाक कोबरा को हाथ में लेकर खेल दिखा रहा था. वह अपनी जुबान बाहर निकलकर सांप के फन के पास लाकर मानो उसे चिढ़ा रहा था. इतने में कोबरा ने झटके से उसकी जीभ में काट लिया. वह बेहोश हो गया और अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया. 
 
जिले के सिंधेकेला पुलिस क्षेत्र में ये दुखद घटना घटी, जहां एक जाने-माने सर्प मित्र द्वारा अपने कौशल के सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान एक कोबरा के काटने से मौत हो गई. मृतक की पहचान सिंधेकेला गांव के साहूपाड़ा निवासी संतोष चंदा के रूप में हुई है. सांपों को पकड़ने में तेजी के लिए जाने जाने वाले संतोष को अक्सर गांव वाले तब बुलाते थे जब कोई सांप रिहायशी इलाकों में घुस आता था.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह घटना बुधवार शाम की है जब संतोष को एक ग्रामीण के घर में घुसे एक कोबरा को पकड़ने के लिए बुलाया गया. कोबरा को सफलतापूर्वक पकड़ने के बाद, वह उसे गांव के चौराहे पर ले आया और वहां मौजूद भीड़ के सामने सांप के तमाशा दिखाने लगा.

प्रदर्शन के दौरान कोबरा ने संतोष की जीभ पर वार किया और उसे काट लिया. वह तुरंत बेहोश हो गया. स्थानीय लोगों ने उसे गंभीर हालत में भवानीपटना अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद, उसे भर्ती होने के कुछ ही देर बाद मृत घोषित कर दिया गया.

इस घटना से इलाके में खलबली मच गई है, क्योंकि संतोष को एक साहसी सांप पकड़ने वाला माना जाता था. हालांकि, इस घटना ने मनोरंजन के उद्देश्य से विषैले सांप को संभालने के खतरों के बारे में भी गंभीर चिंताएं जताई हैं.

