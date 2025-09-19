गाल सहलाकर कंधे पर रखा हाथ, फिर रेत दिया गला... शख्स ने सरेराह पत्नी पर किया हमला

ओडिशा के बालासोर टाउन पुलिस सीमा के अंतर्गत पठान मोहल्ला में गुरुवार को हुई तीखी बहस के बाद एक व्यक्ति ने दिनदहाड़े अपनी पत्नी का गला रेत दिया.

बात करते- करते गले पर चलाया चाकू

कटक के बख्शी बाजार निवासी शेख अमजद नामक आरोपी अपनी पत्नी से मिलने आया था. शादी में झगड़े के चलते पत्नी बालासोर में उससे अलग रह रही थी. शाम करीब साढ़े चार बजे, जब बात बिगड़ी तो दोनों सड़क किनारे बातचीत करते देखे गए.

अमजद ने पहले पत्नी का गाल सहलाया, कंधे पर हाथ रखा और फिर कथित तौर पर चाकू निकालकर उसपर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

बालकनी से बना लिया वीडियो

किसी ने एक घर की बालकनी से इस घटना का पूरा वीडियो बना लिया जो कि काफी वायरल है. स्थानीय लोगों ने पीड़िता को बालासोर जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया. उसकी हालत बिगड़ने पर उसे कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया. यहां फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना के तुरंत बाद राहगीरों ने अमजद को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दोनों के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी. हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे जनता का आक्रोश और बढ़ गया है.

