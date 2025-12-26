सिंगापुर में नौकरी के नाम पर 'महाठगी', ओडिशा में 500 लोगों को चूना लगाने वाला जालसाज गिरफ्तार

ओडिशा के गंजम ज़िले में सिंगापुर में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. पुलिस ने करीब 500 लोगों से ठगी करने के आरोप में 45 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान हिलपटना निवासी सुब्रत कुमार पालो के रूप में हुई है.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, बेरहामपुर सदर थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर बुधवार को आरोपी को हिरासत में लिया गया. जांच के दौरान उसके पास से दो मोबाइल फोन, हवाई टिकटों की फोटोकॉपी, सिंगापुर के कंप्यूटर जनरेटेड वर्क परमिट मिले.

इसके अलावा आरोपी के पास से चेन्नई स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर की स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट और एक शिपिंग कंपनी के फर्जी नियुक्ति पत्र भी बरामद किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: 9 साल पहले बैन हुए 500-1000 के नोटों से फर्जीवाड़ा, साढ़े 3 करोड़ के पीछे ये है पूरी कहानी

जांच में सामने आया है कि सुब्रत पालो ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर भवानीपुर इलाके में एक फर्जी जॉब कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग सेंटर खोला था. पोस्टर, बैनर और पर्चों के ज़रिये सिंगापुर में अच्छी नौकरी का लालच देकर युवाओं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था.

Advertisement

पुलिस का दावा है कि आरोपी ने हर उम्मीदवार से करीब 30 हजार रुपये वसूल किए और कुल ठगी की संख्या 500 के आसपास है.

बेरहामपुर एसपी सरवणा विवेक एम ने बताया कि आरोपी पहले भी तीन धोखाधड़ी मामलों में शामिल रहा है, जिनमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अलग-अलग थानों में केस दर्ज हैं. मामले की आगे जांच जारी है. पुलिस अब उसके फरार साथी की तलाश कर रही है और ठगी की कुल रकम का भी आकलन कर रही है.

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)

---- समाप्त ----