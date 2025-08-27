scorecardresearch
 

ओडिशा: बालासोर में महिला का अपहरण के बाद कई महीनों तक रेप... आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

बालासोर में एक 23 वर्षीय महिला से रेप का मामला सामने आया है. पुलिस में दी गई शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि 6 महीने पहले उसका अपहरण कर लिया गया. जिसके बाद कई लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया.

बालासोर में महिला का अपहरण के बाद रेप. (Photo: Representational )
बालासोर में महिला का अपहरण के बाद रेप. (Photo: Representational )

ओडिशा के बालासोर  में एक 23 वर्षीय महिला का उसके इलाके के एक व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया था और पिछले छह महीनों में कई लोगों ने उसके साथ रेप किया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पीड़िता ने मंगलवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसे पिछले छह महीनों से मयूरभंज जिले के बारीपदा में अगवा करके रखा गया था. जहां उसके साथ गैंग रेप किया गया और उसे शारीरिक यातनाएं दी गईं. महिला ने बताया कि वह हाल ही में भागने में कामयाब रही. जिसके बाद उसने भोगराई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस 

भोगराई पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक रोहित कुमार बल ने बताया कि महिला की मां ने 3 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी एक आदमी के साथ भाग गई. साथ में वह 3 लाख रुपये से अधिक मूल्य के गहने भी ले गई.

फिलहाल शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. अधिकारी ने बताया कि महिला को बालासोर के एक पुनर्वास केंद्र में भेज दिया गया है और बुधवार को उसकी मेडिकल जांच कराई गई. आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.  

