दिल्ली में डेढ़ साल की बच्ची से रेप... बागपत का रहने वाला 24 वर्षीय युवक गिरफ्तार

दिल्ली में एक डेढ़ साल की बच्ची से रेप के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और उससे पूछताछ कर रही है.

नाबालिग से रेप के आरोप में युवक गिरफ्तार. (Photo: Representational )
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बिजवासन में रविवार को एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी की डेढ़ साल की बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. कापसहेड़ा पुलिस स्टेशन में इस संबंध में एक पीसीआर कॉल आई.

जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जहां पीड़िता की मां, जो 24 वर्षीय किरायेदार है. उसने बताया कि उसका पड़ोसी और सह-किरायेदार, जिसकी पहचान सुधीर उर्फ ​​बिट्टू (32) के रूप में हुई है, सुबह करीब 9 बजे उसकी बेटी को अपने कमरे में ले गया.

कुछ देर बाद अंदर से लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जबकि दरवाज़ा अंदर से बंद था. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब दरवाज़ा खोला गया, तो लड़की बिना कपड़ों के और खून से लथपथ पाई गई. साथ ही उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला आरोपी नशे की हालत में था. उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया.

जांच में जुटी पुलिस

पीड़िता को उसकी मां के साथ मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. अधिकारी ने आगे कहा कि आरोपी के खिलाफ (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी हिरासत में है और आगे की जांच जारी है.

अधिकारियों के अनुसार आरोपी उसी घर में किराएदार के तौर पर रह रहा था.फिलहाल उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है. 

