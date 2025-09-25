scorecardresearch
 

'आई लव मोहम्मद' के पलटवार में 'I Love Mahakal' के बैनर... उज्जैन के गरबा पंडालों में दिखा नया 'ट्रेंड'

UP के कुछ शहरों में 'I Love Muhammad' के पोस्टरों से शुरू हुआ ट्रेंड अब मध्य प्रदेश के उज्जैन तक आ गया है. महाकाल की नगरी के युवाओं ने गरबा पंडालों में 'I Love Mahakal' के पोस्टर लगा दिए हैं.

I Love Mahakal के नारों से गूंजा गरबा पंडाल.(Photo:Screengrab)
नवरात्र में देवी आराधना का दौर जारी है. धर्म नगरी उज्जैन में देवी आराधना के साथ भगवान महाकाल के जयकार भी लगाए जा रहे हैं. बीती रात न्यू नवरंग डाडिया के मंच से देश को एक अलग ही संदेश भी दिया गया. 

दरअसल, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के शहरों से 'I love Muhammad' के पोस्टर को लेकर एक विवाद सामने आया था. माना जा रहा है कि इसी के जवाब में उज्जैन के युवाओं ने गरबा पांडवों में 'I Love Mahakal' के पोस्टर लगाने और भगवान महाकाल का उद्घोष करने की शुरूआत की. 

इनका कहना है कि जिस तरह हम उज्जैन से प्यार करते हैं, इस तरह हम बाबा महाकाल से भी प्यार करते हैं, इसलिए यह पोस्टर लगाए गए हैं. महाकाल की नगर में गरबा के दौरान हजारों लोगों ने एक साथ बाबा महाकाल का जय घोष किया और आई लव यू महाकाल के नारे लगाए.

गरबा आयोजक योगेश ठाकुर ने कहा,  ये बाबा महाकाल की नगरी है. सृष्टि के रचयिता ही बाबा महाकाल हैं और उज्जैन नगरी अवंतिका नगरी बाबा महाकाल के नाम से ही जानी जाती है और यहां के हर प्राणी के मन में बाबा महाकाल बसते हैं. इसलिए आज सब ने, 5000 लोग यहां पर मौजूद थे गारबा पांडाल में. सब ने एक साथ एक स्वर में आई लव यू महाकाल और जय जय महाकाल का उद्घोष किया.

बता दें कि कानपुर पुलिस ने 4 सितंबर को बारावफात के जुलूस के दौरान कानपुर की एक सार्वजनिक सड़क पर कथित तौर पर 'I love Muhammad' लिखे बोर्ड लगाने के आरोप में नौ नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

इस कदम पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और इसे "नया चलन" बताया और आरोप लगाया कि यह जानबूझकर उकसाने का प्रयास है.

यह विवाद तब और बढ़ गया जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि "आई लव मोहम्मद" कहना कोई अपराध नहीं है.

