BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलों पर शिवराज सिंह चौहान ने जोड़ लिए हाथ, बोले- न मैंने कभी सोचा है, न किसी ने कहा है

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने BJP के अगले अध्यक्ष बनने की संभावनाओं से जुड़े सवालों को टाल दिया और कहा कि उनका पूरा ध्यान कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने पर है.

नई दिल्ली में RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद BJP अध्यक्ष पद के दावेदार होने की अटकलों के सवाल पर शिवराज ने कहा, "मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा है. इस समय कृषि मेरे रोम-रोम में है और किसान मेरी सांसों में हैं.''

उन्होंने जोर देकर कहा, ''पक्षी की आंखों की तरह मेरा एक ही लक्ष्य है कि कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाएं, किसानों की आय कैसे बढ़ाएं, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे करें और अधिक लखपति दीदी कैसे बनाएं." बता दें कि लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य होती हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख रुपये से अधिक होती है.

जब पत्रकारों ने अगले BJP अध्यक्ष के बारे में और सवाल पूछे, तो चौहान ने कहा, "न तो मैंने कभी इसके बारे में सोचा है, न ही किसी ने मुझे बताया है. मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता. मैं कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हूं. मैं यह काम पूजा की तरह कर रहा हूं." किसानों की सेवा करना मेरे लिए ईश्वर की पूजा है और मैं यह पूजा करते रहना चाहता हूं.

बता दें कि मौजूदा बीजे अध्यक्ष जेपी नड्डा का 3 साल का कार्यकाल लगभग 2 साल पहले समाप्त हो गया था. उसके बाद उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था.

शिवराज सिंह चौहान (66) एक बड़े ओबीसी नेता हैं और रिकॉर्ड 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर जुड़े राजनेता के रूप में देखा जाता है.

मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 के विधानसभा चुनावों में BJP को शानदार जीत दिलाने के बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और विदिशा से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता. बाद में वे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में शामिल हुए.

