प्रेग्नेंट महिला की हो रही थी डिलीवरी, तभी लेबर रूम में भिड़ गईं 3 इंटर्न डॉक्टर, बचाने आए क्लासमेट से बोलीं- तू पीछे हट जा

MP News: शहडोल जिले के बिरसा मुंडा शासकीय मेडिकल कॉलेज के लेबर रूम में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. वायरल वीडियो में दो महिला इंटर्न डॉक्टरों ने ड्यूटी पर तैनात एक अन्य महिला इंटर्न डॉक्टर की पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक महिला लेबर रूम में डिलीवरी के लिए लाई गई है. उसी दौरान दो युवतियां ड्यूटी पर मौजूद महिला इंटर्न डॉक्टर शिवानी लारिया के साथ मारपीट कर रही हैं. वहीं, बीच बचाव कर रहे ड्यूटी पर तैनात पुरुष डॉक्टर को भी धमका रही हैं.

दरअसल, घटना में शामिल पीड़ित शिवानी लारिया और मारपीट करने वाली योगिता त्यागी और शानू अग्रवाल तीनों यहां मेडिकल इंटर्न हैं. पिछले 2-3 दिनों से नाइट ड्यूटी को लेकर इनमें आपस में कुछ कहासुनी चल रही थी.

पीड़ित इंटर्न शिवानी लारिया का आरोप है कि वह 11 सितंबर को अपनी नियमित ड्यूटी में मौजूद थी, तभी रात 9:30 बजे दोनों आरोपी इंटर्न वहां पहुंचीं और उसके साथ मारपीट करने लगीं. इस लड़ाई झगड़े के दौरान ही बेड पर प्रसव करा रही महिला भी पीछे दिखाई दे रही है. देखें VIDEO:-

पीड़ित शिवानी ने अपने साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी लिखित रूप में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को दी है. अस्पताल अधीक्षक डॉ नागेंद्र सिंह का कहना है कि ड्यूटी रोस्टर को लेकर इंटर्न के बीच कहासुनी चल रही थी. इसको लेकर बाद में विवाद हो गया. इस मामले में जांच हो रही है.

