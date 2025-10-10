1.45 करोड़ रुपए 'दबा' गए पुलिस वाले... SDOP पूजा पांडेय भी सस्पेंड, थाना प्रभारी समेत 9 कांस्टेबल पर भी गिरी गाज

सिवनी पुलिस पर लगे 1.45 करोड़ रुपये की हवाला राशि लूट के आरोपों के बाद सिवनी की SDOP पूजा पांडे पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाणा ने आदेश जारी कर महिला SDOP को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. पुलिस महानिरीक्षक (IG) जबलपुर जोन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, 8 अक्टूबर 2025 की रात NH-44 शीलादेही बायपास सिवनी में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई राशि के संबंध में गंभीर कदाचरण और संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करने के कारण SDOP को निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ते की पात्रता होगी.

टीआई समेत 9 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड

यह कार्रवाई पहले निलंबित किए गए 9 पुलिसकर्मियों के बाद हुई है. एसपी सुनील मेहता और आईजी प्रमोद वर्मा ने पहले ही बंडोल टीआई अर्पित भैरम समेत 9 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था.

क्या है पूरा मामला

आरोप है कि 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात को CSP पूजा पांडे के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान कटनी से नागपुर जा रहे एक व्यापारी से ₹1.45 करोड़ की अवैध राशि जब्त की गई थी, लेकिन टीम ने बिना कानूनी कार्रवाई के व्यापारी को जाने दिया और राशि का गबन कर लिया. आईजी प्रमोद वर्मा ने पूरे मामले की जांच जबलपुर के एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता को सौंपी है.

