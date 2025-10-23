'नकली दवा लिखते हैं डॉक्टर, मैं बेचता हूं...', कमीशनखोरी की खोली पोल, कलेक्टर मैडम ने सीज करवा दिया मेडिकल स्टोर

MP News: रीवा के संजय गांधी अस्पताल में दवा आपूर्ति और चिकित्सा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया है. अन्नपूर्णा ड्रग हाउस के संचालक दलबीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कमीशनखोरी, दवाओं की क्वालिटी और नकली दवाइयों को लेकर बड़े दावे किए.

अन्नपूर्णा ड्रग हाउस संचालक दलबीर ने वायरल वीडियो में डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर संचालकों के बीच चल रहे कमीशन के खेल का पर्दाफाश किया. उन्होंने नकली दवाइयों और दवाओं की खराब क्वालिटी का मुद्दा उठाया.

इस मामले के सामने आने पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉक्टर संजीव शुक्ला दलबल सहित मौके पर पहुंचे. सीएमएचओ ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर कलेक्टर के निर्देश पर एक दल गठित किया गया है. मेडिकल स्टोर में रखी दवाओं का परीक्षण किया गया है और नमूना लिया गया है. उन्होंने कहा कि जब तक यह कार्रवाई प्रचलन में है, तब तक मेडिकल स्टोर को सील रखा गया है.

भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश!

वायरल वीडियो में डॉक्टर के नाम लेने के सवाल पर CMHO ने कहा कि जांच जारी है और जांच के बाद जो भी सत्य सामने आएंगे, उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी. दलबीर के इस खुलासे और ड्रग हाउस के सील होने से रीवा के चिकित्सा क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, और प्रशासन अब भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश में जांच का राग अलाप रहा है.

