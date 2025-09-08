'बच्ची की 4 उंगलियां खा गए थे चूहे, झूठ बोलता है अस्पताल...' इंदौर मामले में परिजनों का दावा

मध्य प्रदेश में इंदौर के एमवाय अस्पताल में एनआईसीयू वार्ड में भर्ती दो नवजात शिशुओं की मौत के बाद हड़कंप मच गया था. परिजनों का आरोप था कि बच्चों की मौत चूहों के काटने से हुई, जबकि अस्पताल प्रशासन इसे गंभीर बीमारियों और संक्रमण का नतीजा बता रहा था.

'बच्ची की चार उंगलियां खा गए चूहे'

घटना के बाद अब एक आदिवासी संगठन ने सोमवार को दावा किया है कि दोनों में से एक मासूम बच्ची की चार उंगलियां पूरी तरह से चूहों ने खा ली थीं. उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर झूठ बोलने और सभी को गुमराह करने का आरोप लगाया.

आदिवासी संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) ने अस्पताल अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है. जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा ने चेतावनी दी है कि अगर सोमवार शाम तक मांग पूरी नहीं हुई, तो आदिवासी समुदाय एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगा.



थैली में परिवार को सौंपा गया शव

मुजाल्दा ने पीटीआई से बात करते हुए दावा किया कि उनमें से एक, धार जिले के देवराम की बेटी, जिसे जन्मजात विकृतियों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, चूहों के हमले के बाद मर गई. उन्होंने बताया कि शनिवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव को प्लास्टिक की थैली में परिवार को सौंप दिया गया. अंतिम संस्कार से पहले प्लास्टिक को हटाया गया, तो परिवार यह देखकर स्तब्ध और क्रोधित हो गया कि बच्ची के एक हाथ की चार उंगलियां कथित तौर पर चूहों ने कुतर दी थीं. उन्होंने एमवायएच प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने शुरुआत में यह दावा करके सबको गुमराह किया कि बच्ची की उंगलियों में चूहों के काटने से मामूली चोटें आई हैं.

Advertisement

मांग पूरी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन

जयस नेता ने अस्पताल अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सोमवार शाम तक मांग पूरी नहीं हुई, तो आदिवासी समुदाय एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगा. अधिकारियों ने पहले बताया था कि 31 अगस्त और 1 सितंबर की रात को अस्पताल के आईसीयू में जन्मजात विकृतियों से पीड़ित दो शिशुओं को चूहों ने काट लिया था. दूसरा पीड़ित परिवार पड़ोसी देवास जिले का है.

एक-एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग



लापरवाही के आरोपों के बीच, एमवायएच के अधिकारियों ने कहा कि दोनों शिशुओं की मौत चूहों के हमले से नहीं, बल्कि जन्मजात विकृतियों के कारण पहले से मौजूद गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हुई थी. शनिवार को, जेएवाईएस के पदाधिकारियों ने अस्पताल में शोक संतप्त माता-पिता के साथ विरोध प्रदर्शन किया और दोनों शिशुओं के परिवारों के लिए एक-एक करोड़ रुपये के मुआवजे और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की.

मुजाल्दा ने कहा, "जिला प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि एमवायएच के वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. अगर यह मांग 10 दिनों के भीतर पूरी नहीं हुई, तो हम एमवायएच में एक और विरोध प्रदर्शन करेंगे."अस्पताल प्रशासन ने अब तक इन मौतों के संबंध में छह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, जिसमें निलंबन और पद से हटाना भी शामिल है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और इंदौर के कलेक्टर को एक शिकायत पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक अस्पताल के अंदर चूहों के हमले के कारण एक नवजात शिशु की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए.

Advertisement





---- समाप्त ----