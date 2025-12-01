शिवराज सिंह चौहान ने शेयर किया ओरछा राम राजा दरबार का वीडियो, राजीव शुक्ला बोले- दर्शन ही करा देते

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब धार्मिक नगरी ओरछा पहुंचे तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया. इस पर कांग्रेस सांसद और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने अपने तरीके से रिप्लाई किया.

और पढ़ें

दरअसल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा के राम राजा दरबार में दर्शन के बाद 'X' पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा: "ओरछा राजा राम के पावन दरबार में दर्शन का अद्भुत आनंद पाया, हृदय राम-रस से सराबोर है. जय श्री राम."

इस पर कांग्रेस नेता और बीसीसीआई के पदाधिकारी राजीव शुक्ला ने रिप्लाई करते हुए लिखा, "वीडियो में भगवान के दर्शन तो करा देते."

दरअसल, पूरे 53 सेकंड के वीडियो में सिर्फ शिवराज सिंह चौहान और उनके आस-पास मौजूद भीड़ दिखाई दे रही थी. इसमें राजा राम या मंदिर प्रांगण के अन्य मंदिरों में विराजित भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे या सिर्फ मंदिर में सजावट के लिए हुई लाइटिंग ही दिख रही थी. माना जा रहा है कि इसी को लेकर राजीव शुक्ला ने शिवराज पर कथित तौर पर तंज किया.

Advertisement

यूजर्स ने शुक्ला को दिया जवाब

राजीव शुक्ला के रिप्लाई के बाद कई यूजर्स ने उन्हें जवाब देते हुए तरह तरह के कमेट किए. एक यूजर ने लिखा: "जी ओरछा धाम मंदिर के अंदर मोबाइल फोन प्रतिबंधित है. वहां श्रीराम माता सीता का दिव्य दरबार है. कभी आईये दर्शन लाभ ले लीजियेगा... वैसे कांग्रेस के लिए तो भगवान राम काल्पनिक हैं."

यह भी पढ़ें: राजीव जी, "'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', पटना-दिल्ली की फ्लाइट में सवार थे शिवराज सिंह चौहान, पायलट BJP सांसद रूडी ने उड़ाया विमान

एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, "अयोध्या जाकर कर ले ना.... सबकुछ घर बैठे ही चाहिए? वैसे कांग्रेस के लिए तो भगवान श्रीराम काल्पनिक हैं, तो दर्शन करके भी क्या फायदा होगा."

ओरछा में राम विवाह की धूम

पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओरछा में चल रहे राम विवाह महोत्सव में शामिल हुए. उन्होंने भगवान राम राजा सरकार के दरबार में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.

इस मौके पर शिवराज ने कहा, भगवान राम राजा सरकार के दर्शन पाना उनके लिए सौभाग्य की बात है और ओरछा की धरती से उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है.

ओरछा में आयोजित राम विवाह उत्सव में प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह और विधायक अनिल जैन ने भी हल्दी की रस्म और मंडप पूजन में भाग लिया था.

---- समाप्त ----