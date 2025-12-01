MP में टूटा ब्रिज... बाइक समेत पुल से गिरे पूर्व CRPF जवान ने तोड़ा दम; PWD अफसर सस्पेंड

MP News: रायसेन जिले में पुल गिरने से घायल हुए लोगों में से CRPF के पूर्व जवान देवेंद्र धाकड़ की इलाज के दौरान भोपाल में मौत हो गई है. बाइक सवार देवेंद्र इस हादसे में वे पुल के मलबे में दब गए थे.

जिले मेंबरेली-पिपरिया स्टेट हाइवे पर बना नयागांव का पुल 50 साल पुराना था और इसका निर्माण 1980 में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने किया था.यह पुल कई साल से क्षतिग्रस्त था.

पुल की मरम्मत के दौरान बरेली साइड का एक स्पान (Span) गिर गया. हादसे के वक्त पुल के नीचे 8 मजदूर काम कर रहे थे.हादसे में कुल 10 लोग घायल हुए, जिनमें 2 बाइक वाले 4 युवक भी शामिल थे. इन घायलों का उपचार बरेली सिविल अस्पताल में चल रहा है।

गंभीर रूप से घायल एक युवक देवेंद्र धाकड़ को भोपाल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

फील्ड स्टाफ मैनेजर सस्पेंड

पुल के गिरने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फील्ड स्टाफ मैनेजर एए खान को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि पुल के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उन्हीं की थी.

एडीबी योजना के तहत तैयार किए गए RAMS Software के सर्वे में पहले ही यह पाया गया था कि पुल के स्लैब में जंग लगी है, एक्सपेंशन ज्वाइंट में कचरा है और प्रोटेक्शन वर्क खराब है.

इन्हीं ऑब्जर्वेशन के आधार पर पुल की मरम्मत और पुनर्निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया था और मेंटेनेंस के लिए ₹98 लाख की स्वीकृति भी दी गई थी.

आरोप है कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम (MPRDC) ने क्षतिग्रस्त पुल पर नया पुल बनाने के बजाय सिर्फ सड़क बना दी थी और चालू पुल के नीचे सेंटिंग लगाकर काम चल रहा था, जिससे यह हादसा हुआ.

चीफ इंजीनियर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो 7 दिवस में घटना की जांच रिपोर्ट पेश करेगी.

बता दें कि रायसेन जिले की बरेली तहसील में नयागांव का पुल अचानक ढह गया. यह पुल 50 साल पुराना था और कई साल से क्षतिग्रस्त चल रहा था. इस हादसे में 10 लोग घायल और एक की मौत हो गई है.

