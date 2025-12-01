MP में टूटा 50 साल पुराना ब्रिज, 4 लोग बाइक समेत नीचे गिरे, 10 घायल, MPRDC की बड़ी लापरवाही

MP News: रायसेन जिले की बरेली तहसील में बरेली-पिपरिया स्टेट हाइवे मार्ग पर स्थित नयागांव का पुल अचानक ढह गया. यह पुल 50 साल पुराना था और कई वर्षों से क्षतिग्रस्त चल रहा था. इस हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक युवक को गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, बरेली-पिपरिया स्टेट हाइवे के नयागांव पुल हादसे में कुल 10 लोग घायल हुए, जिनमें 8 मजदूर शामिल हैं जो पुल के नीचे काम कर रहे थे.

वहीं, 4 लोग बाइक सहित लोग पुल से नीचे गिर गए. एक गंभीर घायल युवक को तुरंत भोपाल रेफर किया गया है. देखें Video:-

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. जिले के कलेक्टर और एसपी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं.

दरअसल, हादसे की मुख्य वजह क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत में लापरवाही और गलत तरीके से चल रहा काम बताया जा रहा है. यह 50 साल पुराना पुल कई साल से क्षतिग्रस्त था.

आरोप है कि निर्माण एजेंसी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) ने क्षतिग्रस्त पुल को नया बनाने की जगह सिर्फ नई सड़क बिछाकर छोड़ दिया था.



वहीं, चालू पुल के नीचे सेंटिंग लगाकर काम चल रहा था, जिससे पुल के ढहने की आशंका जताई जा रही है. यह दिखाता है कि चालू पुल के नीचे बिना ट्रैफिक रोके जोखिम भरा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था.

