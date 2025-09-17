एक ही रात में पलटी किस्मत... पन्ना में महिला को मिले एक साथ 3 बेशकीमती हीरे, एक जेम्स क्वालिटी का

हीरों के लिए विख्यात पन्ना की धरती ने एक बार फिर अपनी खासियत को साबित कर दिया है. जहां एक आदिवासी महिला विनीता गोंड को एक दिन मे तीन बेशकीमती हीरे मिले हैं और वह रातोरात लखपति बन गई है. विनीता ने पटी हीरा खदान क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाई और नतीजा चौंकाने वाला रहा. एक साथ तीन बेशकीमती हीरों ने उनकी जिंदगी बदल दी है.

दरअसल, पन्ना के राजपुर (बड़वारा) की रहने वाली विनीता ने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर खदान लगाई थी और उनकी मेहनत व भाग्य का अद्भुत संगम देखने को मिला. जब उन्होंने ये तीन हीरे खोजे, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने तत्काल इन हीरों को पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया है. ​

हीरा पारखी अनुपम सिंह ने इन हीरों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इन हीरों का कुल वजन क्रमशः 7 सेंट, 1 कैरेट 48 सेंट और 20 सेंट है. इन तीन हीरों में से एक जेम्स क्वालिटी का है, जो बेहद उच्च श्रेणी का माना जाता है, जबकि बाकी दो हीरे मटमैले किस्म के हैं.​

अब इन हीरों को अगली नीलामी में रखा जाएगा, जहां इनकी असली कीमत का पता चलेगा. विनीता गोंड की यह कहानी एक बार फिर यह साबित करती है कि पन्ना की धरती में सचमुच कुछ खास है, जो किसी की भी किस्मत को रातो-रात बदल सकती है.

