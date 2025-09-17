पन्ना में आदिवासी महिला की चमकी किस्मत, एक ही दिन में मिले 3 हीरे, बनी लखपति

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में किस्मत ने आदिवासी महिला विनीता गोंड का जीवन बदल दिया. राजपुर, बड़वारा की रहने वाली विनीता ने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर पटी खदान क्षेत्र में खदान लगाई थी. अपनी मेहनत और किस्मत के बल पर उन्होंने एक ही दिन में तीन बेशकीमती हीरे खोज निकाले.

विनीता को जो तीन हीरे मिले, उनका कुल वजन 7 सेंट, 1 कैरेट 48 सेंट और 20 सेंट है. इनमें से एक जेम्स क्वालिटी का है, जिसे बेहद उच्च श्रेणी का हीरा माना जाता है. बाकी दो हीरे मटमैले किस्म के हैं. विनीता ने इन हीरों को तुरंत पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया.

आदिवासी महिला को मिले बेशकीमती हीरे

हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि इन हीरों को अगली नीलामी में रखा जाएगा. नीलामी के बाद ही इनकी सही कीमत सामने आएगी. माना जा रहा है कि यह तीनों हीरे विनीता को अच्छा मुनाफा दिलाएंगे और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे.

विनीता ने हीरों को कार्यालय में जमा कराया

विनीता की यह सफलता पन्ना की उस पहचान को और मजबूत करती है, जहां अक्सर खनिकों की किस्मत रातों-रात बदल जाती है. पन्ना हीरे की खदानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यहां हर साल कई लोगों को कीमती हीरे मिलते हैं. विनीता गोंड का यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि मेहनत और अवसर सही समय पर मिल जाएं, तो जीवन बदल सकता है.

