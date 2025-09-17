scorecardresearch
 

Feedback

पन्ना में आदिवासी महिला की चमकी किस्मत, एक ही दिन में मिले 3 हीरे, बनी लखपति

पन्ना में आदिवासी महिला विनीता गोंड की किस्मत एक ही रात में चमक उठी. विनीता को हीरा खदान क्षेत्र से एक साथ तीन बेशकीमती हीरे मिले. इनका कुल वजन 7 सेंट, 1 कैरेट 48 सेंट और 20 सेंट है. हीरे हीरा कार्यालय में जमा कर दिए गए हैं और जल्द नीलामी में बेचे जाएंगे.

Advertisement
X
आदिवासी महिला को मिले हीरे (Photo: Representational)
आदिवासी महिला को मिले हीरे (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में किस्मत ने आदिवासी महिला विनीता गोंड का जीवन बदल दिया. राजपुर, बड़वारा की रहने वाली विनीता ने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर पटी खदान क्षेत्र में खदान लगाई थी. अपनी मेहनत और किस्मत के बल पर उन्होंने एक ही दिन में तीन बेशकीमती हीरे खोज निकाले.

विनीता को जो तीन हीरे मिले, उनका कुल वजन 7 सेंट, 1 कैरेट 48 सेंट और 20 सेंट है. इनमें से एक जेम्स क्वालिटी का है, जिसे बेहद उच्च श्रेणी का हीरा माना जाता है. बाकी दो हीरे मटमैले किस्म के हैं. विनीता ने इन हीरों को तुरंत पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया.

आदिवासी महिला को मिले बेशकीमती हीरे

सम्बंधित ख़बरें

The anti-climax of the diamond heist, with the owner being the mastermind!
हीरा चोरी का एंटी क्लाइमेक्स, मालिक ही निकला मास्टरमाइंड! 
panna labour founds diamond while mining
200 रुपये में हीरे की खान, मिला ₹40 लाख का हीरा! 
तिजोरी काटकर हीरा ले उड़े चोर (Photo: Screengrab)
सूरत में 25 करोड़ की हीरा चोरी, गैस कटर से तिजोरी काट चोर फरार, CCTV डीवीआर भी ले गए साथ 
बैल को नदी से निकालने की मशक्कत करता किसान.(Photo:Screengrab)
MP: उफनती नदी में कूदा किसान, जान पर खेल बचा लाया अपने दोनों बैल 
diamond
कैसे मिलती है 200 रुपये की ये खान, जिसे लेने के बाद मजदूर के हाथ लगा 40 लाख का हीरा! 

हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि इन हीरों को अगली नीलामी में रखा जाएगा. नीलामी के बाद ही इनकी सही कीमत सामने आएगी. माना जा रहा है कि यह तीनों हीरे विनीता को अच्छा मुनाफा दिलाएंगे और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे.

विनीता ने हीरों को कार्यालय में जमा कराया

विनीता की यह सफलता पन्ना की उस पहचान को और मजबूत करती है, जहां अक्सर खनिकों की किस्मत रातों-रात बदल जाती है. पन्ना हीरे की खदानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यहां हर साल कई लोगों को कीमती हीरे मिलते हैं. विनीता गोंड का यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि मेहनत और अवसर सही समय पर मिल जाएं, तो जीवन बदल सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement