MP: मूर्ति विसर्जन के दौरान खंडवा में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 9 की मौत

पुलिस ने मृतकों की पहचान कर पोस्टमार्टम के लिए शव कब्जे में ले लिए हैं. घटना की वजह जानने और जिम्मेदारियों का निर्धारण करने के लिए पुलिस जांच शुरू कर दी है. हादसे के दौरान तालाब पर दशहरे के मौके पर भारी भीड़ मौजूद थी. प्रशासन और पुलिस के अधिकारी अभी भी घटनास्थल पर हैं और राहत एवं बचाव कार्य जारी है. यह हादसा पूरे क्षेत्र में शोक और हाहाकार का कारण बना.

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

स्थानीय लोग और परिवार हादसे की भयावहता को देखकर सकते में हैं. पुलिस ने हादसे की पूरी रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सूचित किया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे ने पूरे इलाके में शोक और चिंता की लहर फैला दी है. पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए धार्मिक आयोजन करें हादसे में मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी.

वहीं, इस घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दुखद घटना पर ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुखद है और उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मृतकों के परिजनों को प्रत्येक को 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और घायलों का नजदीकी अस्पताल में उचित इलाज कराया जाए. सीएम ने सभी घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और परिवारों को साहस और शक्ति प्रदान करने की कामना करते हुए मां दुर्गा से प्रार्थना की. प्रशासन और पुलिस हादसों की जांच में जुटी हुई है और प्रभावित परिवारों की सहायता सुनिश्चित कर रही है.