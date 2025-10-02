scorecardresearch
 

MP: मूर्ति विसर्जन के दौरान खंडवा में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 9 की मौत

खंडवा जिले के अर्दला गांव में दशहरे के दिन दुर्गा मूर्तियों को विसर्जित करने ले जा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली के तालाब में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई. हादसे में ज्यादातर बच्चे थे. मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बचाव कार्य किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी.

तलाब में डूबने से 9 लोगों की मौत (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अर्दला गांव में दशहरे के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ. देवी दुर्गा की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली के तालाब में गिर जाने से 9 लोग अपनी जान गंवा बैठे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया.

बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली को तालाब के पास पुलिया पर खड़ा किया गया था, लेकिन अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई और उसमें सवार लोग तालाब में गिर गए. हादसे में ज्यादातर बच्चों की मौत हुई है. डूबते हुए लोग बचाओ-बचाओ चिल्लाने लगे, जिससे पास मौजूद लोग और रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंचे और कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

तलाब में डूबने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत 

पुलिस ने मृतकों की पहचान कर पोस्टमार्टम के लिए शव कब्जे में ले लिए हैं. घटना की वजह जानने और जिम्मेदारियों का निर्धारण करने के लिए पुलिस जांच शुरू कर दी है. हादसे के दौरान तालाब पर दशहरे के मौके पर भारी भीड़ मौजूद थी. प्रशासन और पुलिस के अधिकारी अभी भी घटनास्थल पर हैं और राहत एवं बचाव कार्य जारी है. यह हादसा पूरे क्षेत्र में शोक और हाहाकार का कारण बना.

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

स्थानीय लोग और परिवार हादसे की भयावहता को देखकर सकते में हैं. पुलिस ने हादसे की पूरी रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सूचित किया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे ने पूरे इलाके में शोक और चिंता की लहर फैला दी है.  पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए धार्मिक आयोजन करें हादसे में मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी. 

 

वहीं, इस घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दुखद घटना पर ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुखद है और उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मृतकों के परिजनों को प्रत्येक को 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और घायलों का नजदीकी अस्पताल में उचित इलाज कराया जाए.  सीएम ने सभी घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और परिवारों को साहस और शक्ति प्रदान करने की कामना करते हुए मां दुर्गा से प्रार्थना की. प्रशासन और पुलिस हादसों की जांच में जुटी हुई है और प्रभावित परिवारों की सहायता सुनिश्चित कर रही है. 

 

