श्रीकृष्ण को 'माखन चोर' कहने पर मोहन यादव का एतराज, कांग्रेस बोली- सनातन धर्म का इतिहास बदलना चाहते हैं CM

कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासी विवाद शुरू हो गया है.

दरअसल, सीएम मोहन यादव ने कहा था, ''भगवान कृष्ण का माखन के प्रति लगाव इस तरह था कि उस समय माखन कंस के घर जाता था. भगवान कृष्ण का आक्रोश था कि कंस हमारा माखन खाकर हम पर अत्याचार कर रहा है. इस आक्रोश को जताने के लिए उन्होंने माता-पिता से लेकर गांव तक बाल ग्वालों की टीम बनाई कि अपना माखन खाओ या मटकी फोड़ दो, लेकिन दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए. भगवान कृष्ण का यह दृष्टिकोण विद्रोह का प्रतीक था. यह संदेश देने की कोशिश थी. अनजाने में हम उनके इस विद्रोह को न जाने क्या-क्या कह देते हैं, वह शब्द बोलने में भी खराब लगता है.'' देखें Video:-

मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि मोहन यादव कृष्ण की लीलाओं की कहानी बदलकर नया इतिहास लिखना चाहते हैं. देखें Video:-

उमंग सिंगार ने कहा, ''मोहन यादव अपना इतिहास लिखना चाहते हैं, लेकिन सनातन धर्म में वर्षों से लिखी गईं श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके बारे में जो इतिहास है, क्या उसे वे बदलना चाहते हैं?''

