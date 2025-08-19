scorecardresearch
 

'अर्चना तिवारी सकुशल है, उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई', मुंहबोले भाई का बड़ा दावा; बोला- मगर कहां है? ये पता नहीं

Archana Tiwari Missing Update: युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा ने अर्चना को खोजने वाले के लिए 51 हजार रुपये के इनाम का ऐलान किया था. 7 अगस्त को इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने के बाद अर्चना रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई थी. 

लापता अर्चना तिवारी की तलाश जारी.
लापता अर्चना तिवारी की तलाश जारी.

मध्य प्रदेश के कटनी जिले की लापता अर्चना तिवारी को लेकर मुंह बोले भाई और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा ने बड़ा दावा किया है. कहा कि अर्चना सुरक्षित है और अपने परिजनों से फोन कॉल पर संपर्क में है. साथ ही उन्होंने कहा कि अर्चना रेलवे पुलिस (GRP) के भी संपर्क में हैं. 

उधर, कटनी GRP के एसआई अनिल मरावी ने बताया कि अर्चना तिवारी का अब तक कोई पता नहीं चल सका है. GRP की एक टीम टीआई सहित ग्वालियर रवाना हुई है. साइबर सेल से मिली जानकारी के आधार पर टीम विभिन्न स्थानों पर जांच कर रही है. 

उन्होंने अर्चना के परिजनों से भी बात की, जिन्होंने बताया कि उनका अर्चना से कोई संपर्क नहीं हुआ है. इस मामले में एक बार फिर रहस्य गहरा गया है.

युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा ने अर्चना को खोजने वाले के लिए 51,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी. 7 अगस्त को इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने के बाद अर्चना रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई थी. 

परिवार ने दावा किया है कि अर्चना ने आज उनसे फोन पर बात की, जिसमें उनकी मां से भी बातचीत हुई. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि अर्चना ने कहां से कॉल किया. इस मामले में नया खुलासा हुआ है कि अर्चना का ट्रेन टिकट ग्वालियर के एक पुलिस कांस्टेबल ने बुक किया था. 

इसके आधार पर GRP ने ग्वालियर पहुंचकर कांस्टेबल से पूछताछ शुरू कर दी है. GRP को सबूत मिले हैं कि टिकट उसी कांस्टेबल ने बुक किया था. अर्चना के लापता होने के बाद से पुलिस और GRP लगातार जांच कर रही हैं, लेकिन यह अभी तक साफ नहीं हो सका कि अर्चना ने कहां से कॉल किया. परिवार और प्रशासन इस मामले में और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं.

