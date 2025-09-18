MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सड़क पर रेत से भरे डंपर रोके, बोले- रॉयल्टी चोरी अपने चरम पर है

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार देर रात शहडोल में रेत से भरे डंपरों को रोका और उनकी रॉयल्टी पर्ची की जांच की. पटवारी ने डंपरों पर चढ़कर कागजात देखे और आरोप लगाया कि रॉयल्टी स्लिप में तारीख और समय दर्ज नहीं था. कांग्रेस ने इसे अवैध रेत परिवहन करार दिया.

दरअसल, जीतू पटवारी बुधवार को रीवा दौरे पर थे. रीवा से लौटते समय उन्होंने सड़क पर चलते रेत से भरे डंपरों को रोका और ड्राइवरों से रॉयल्टी की पर्ची मांगी.

पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, "मध्य प्रदेश में रॉयल्टी चोरी अपने चरम पर है! रेत माफिया, बालू माफिया सब बेलगाम हैं! ओवरलोड ट्रकों की कतारें प्रदेश के राजस्व को चूस रही हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, क्या ये खुली लूट आपकी सहमति से हो रही है?"

बता दें कि बुधवार को रीवा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की 100वीं जयंती पर प्रतिमा अनावरण समारोह एवं कांग्रेस महासम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें एमपी कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की.

