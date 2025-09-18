scorecardresearch
 

Feedback

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सड़क पर रेत से भरे डंपर रोके, बोले- रॉयल्टी चोरी अपने चरम पर है

MP News: रीवा से लौटते समय कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सड़क पर चलते रेत से भरे डंपरों को रोका और ड्राइवरों से रॉयल्टी की पर्ची मांगी. उन्होंने आरोप लगाया कि रॉयल्टी स्लिप में तारीख और समय दर्ज नहीं था. कांग्रेस ने इसे रेत का अवैध परिवहन करार दिया.

Advertisement
X
रेत से भरे डंपर पर चढ़े जीतू पटवारी.(Photo:Screengrab)
रेत से भरे डंपर पर चढ़े जीतू पटवारी.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार देर रात शहडोल में रेत से भरे डंपरों को रोका और उनकी रॉयल्टी पर्ची की जांच की. पटवारी ने डंपरों पर चढ़कर कागजात देखे और आरोप लगाया कि रॉयल्टी स्लिप में तारीख और समय दर्ज नहीं था. कांग्रेस ने इसे अवैध रेत परिवहन करार दिया.

दरअसल, जीतू पटवारी बुधवार को रीवा दौरे पर थे. रीवा से लौटते समय उन्होंने सड़क पर चलते रेत से भरे डंपरों को रोका और ड्राइवरों से रॉयल्टी की पर्ची मांगी.

पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, "मध्य प्रदेश में रॉयल्टी चोरी अपने चरम पर है! रेत माफिया, बालू माफिया सब बेलगाम हैं! ओवरलोड ट्रकों की कतारें प्रदेश के राजस्व को चूस रही हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, क्या ये खुली लूट आपकी सहमति से हो रही है?"

सम्बंधित ख़बरें

सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार से मांगा जवाब. (फाइल फोटो)
भिंड एसपी ऑफिस में पत्रकारों की पिटाई, सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार से मांगा जवाब 
MP सरकार के मंत्री एदल सिंह कंषाना.
MP के कृषि मंत्री का अजीबोगरीब बयान, बोले- 'कोई रेत माफिया नहीं, ये तो पेट माफिया हैं' 
रेत माफियाओं की शिकायत पर तहसीलदार की गाड़ी जब्त, 6 गिरफ्तार, एक सब-इंस्पेक्टर निलंबित  
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
MP: बैतूल में रेत माफियाओं पर 1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना, 7 दिन में जमा कराने का अल्टीमेटम 
congress Flag
MP: संगठन सृजन अभियान भी नहीं मिटा पाया कांग्रेस की अंदरूनी कलह, क्या गुटों में बंटी कांग्रेस? 

बता दें कि बुधवार को रीवा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की 100वीं जयंती पर प्रतिमा अनावरण समारोह एवं कांग्रेस महासम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें एमपी कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement