इंदौर: धर्म बदलकर किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की दी धमकी, बजरंग दल ने थाना घेरा

इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में लव जिहाद के एक मामले ने तूल पकड़ लिया है. मामले में पीड़ित युवती ने बताया कि दानिश नाम का युवक उसे पहले अपने प्रेम जाल में फंसाकर राजेंद्र नगर के एक होटल में ले गया. वहां उसने डराकर और धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी.
युवती ने पुलिस को बताया कि वह एक मार्ट में काम करती थी, जहां उसकी दानिश से दोस्ती हुई. बाद में दानिश ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया. पीड़ित युवती ने पूरी घटना की शिकायत राजेंद्र नगर पुलिस को की. पुलिस ने मामला द्वारकापुरी थाने को भेजा, क्योंकि युवती इसी थाना क्षेत्र की निवासी है.
सोमवार रात पीड़ित युवती बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ द्वारकापुरी थाने पहुंची. वहां थाने प्रभारी मनीष मिश्रा और कार्यकर्ताओं के बीच अभद्र व्यवहार को लेकर बहस हुई. इस पर नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने के बाहर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे.
बजरंग दल ने क्या कहा?
इस बीच पुलिस ने आरोपि दानिश को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है. वहीं बजरंग दल ने कहा कि ऐसे मामलों को लेकर वे चौकस रहेंगे और पीड़ित युवाओं के साथ खड़े रहेंगे.
इस घटना ने इंदौर में लव जिहाद और युवाओं की सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू कर दी है. मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है और पुलिस आरोपित की हरकतों की गहन जांच कर रही है.