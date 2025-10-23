Indore: पेंट हाउस में धधकी आग, बिजनेसमैन प्रवेश अग्रवाल की दम घुटने से मौत; पत्नी और बेटियां झुलसीं

MP News: इंदौर के एक महिंद्रा कार शोरूम के ऊपर बने पेंट हाउस में भीषण आग लगने से शहर के जाने-माने बिजनेसमैन प्रवेश अग्रवाल की मौत हो गई. इस हादसे में उनकी पत्नी और दोनों बेटियां भी झुलस हुईं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

लसूड़िया थाना प्रभारी नीतू सिंह ने बताया कि पेंट हाउस में दीपावली के समय अखंड दीपक जलाए गए थे, जिसके चलते घर में गुरुवार सुबह 4:00 बजे आग लग गई. आग लगने की वजह से पूरे घर में धुआं-धुआं हो गया. एक कमरे में सो रही उनकी बड़ी बेटी सौम्या को जब आग का पता चला तो उसने चिल्लाकर बचाव के लिए आवाज लगाई.

बेटी की आवाज सुनकर बिजनेसमैन प्रवेश अग्रवाल की नींद खुली. उन्होंने दरवाजे खोलने की कोशिश की, मगर हाईटेक क्वालिटी के दरवाजे होने की वजह से समय पर दरवाजा नहीं खुल पाया, जिसके कारण आग का धुआं तेजी से पूरे घर में फैल गया.

प्रवेश अग्रवाल ने बहुत मुश्किल के बाद दरवाजा तोड़कर अपनी दोनों बेटियों और पत्नी को बाहर निकाला. हालांकि, इस बचाव के दौरान घर में धुआं फैलने की वजह से प्रवेश अग्रवाल बेहोश हो गए. उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

प्रवेश अग्रवाल की एक बड़ी बेटी सौम्या को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. उनकी मौत से पूरे उद्योग जगत में शोक की लहर है.

अग्रवाल बिजनेसमैन के साथ-साथ राजनीति में भी रुचि रखते थे. वह कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश पदाधिकारी और नर्मदे सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. उनके महिंद्रा कार के शोरूम प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम सहित अन्य राज्यों में भी हैं.

