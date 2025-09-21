लड़की को होटल बुलाने के आरोप के बाद राधिका का नया वीडियो वायरल, इंदौर के डांसिंग कॉप अब इस मामले में फंसे

इंदौर में ट्रैफिक कंट्रोल के अपने अनोखे डांसिंग स्टाइल के लिए मशहूर हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार कारण उनके डांस या ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए विवादित वीडियो हैं.

मामला तब सामने आया जब एक युवती ने दो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए. पहले वीडियो में युवती ने आरोप लगाया कि रंजीत सिंह ने उसे इंदौर बुलाने और होटल में ठहराने का ऑफर दिया था. साथ ही एक अन्य महिला से पैसे मांगने और ब्लैकमेलिंग करने के भी आरोप लगाए.

वीडियो के साथ ऑडियो क्लिप भी साझा की गई है, जिसमें युवती की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है. दूसरे वीडियो में युवती ने लिखा कि पिछले 10 साल से रंजीत महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहा है.

लाइन अटैच हुए रंजीत सिंह

वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा. युवती द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद इंदौर ट्रैफिक विभाग ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया. विभाग ने रंजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए. इस जांच की निगरानी क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया करेंगे.

रंजीत सिंह ने दी सफाई

रंजीत सिंह ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह सब उन्होंने मजाक में कहा था. हालांकि, वायरल वीडियो और सार्वजनिक छवि को ध्यान में रखते हुए विभाग ने कड़ा कदम उठाया है. जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

रंजीत सिंह, जिन्हें 'डांसिंग कॉप' के नाम से पूरे देश में पहचान मिली, अब एक नई तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं. इस विवाद ने न केवल उनकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित किया है, बल्कि विभाग और आम जनता में भी इस प्रकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

इंदौर ट्रैफिक विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि जांच निष्पक्ष और विस्तृत तरीके से की जाएगी. विभागीय जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी. इस मामले में युवती के आरोप और रंजीत सिंह के बयान दोनों को ध्यान में रखा जाएगा. इंदौर और आसपास के लोग इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और विभाग की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.

मामला चाहे जो भी हो, जांच के परिणाम और प्रशासनिक कार्रवाई से ही स्पष्ट होगा कि रंजीत सिंह के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे और उनकी छवि पर इसका क्या असर पड़ेगा.

