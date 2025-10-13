इंदौर: 35 साल की उम्र में 40 अपराध, पत्नी को चेहरा दिखाने की चाहत में हुआ गिरफ्तार

इंदौर के परदेशीपुरा थाने की पुलिस ने करवा चौथ के दिन एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ा मामला सुलझाया है, जिसने न केवल जिले में अपराध की लंबी सूची बनाई थी, बल्कि लोगों के सामने शर्मनाक हरकतें भी करता था. गिरफ्तार आरोपी आशीष पाल, उम्र 35 साल, पहले से ही कई गंभीर मामलों में संलिप्त था और इस उम्र तक उसने लगभग 40 बड़े अपराध कर डाले थे. पुलिस ने बताया कि आशीष पाल को उसकी पत्नी से मिलने के लिए घर आते हुए दबोचा गया.

लोगों के ऊपर पेशाब करने की सनक

आशीष पाल का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद गंभीर है. पुलिस के मुताबिक, उसने इस उम्र तक डकैती, मारपीट, अवैध हथियार रखने और जनता के सामने अश्लील हरकतें करने जैसे 40 से अधिक अपराध किए हैं. खास बात यह है कि आरोपी अक्सर लोगों के ऊपर पेशाब करने की सनक में भी रहता था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है. इससे पहले परदेशीपुरा पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इन चार आरोपियों के पास से धारदार चाकू और अन्य हथियार बरामद हुए थे. आशीष पाल इसी गिरोह का मुख्य फरार आरोपी था, जिसकी तलाश में पुलिस कई दिनों से लगी हुई थी.

पुलिस की कार्रवाई

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर परदेशीपुरा पुलिस ने आशीष पाल को करवा चौथ के दिन दबोच लिया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अपनी पत्नी से मिलने आया था. जैसे ही पुलिस ने उसे देखा, आरोपी कोई विरोध नहीं कर पाया और गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है. पूछताछ के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि आरोपी ने अब तक जिन अपराधों को अंजाम दिया है, उनमें कौन-कौन से अपराध सीधे स्थानीय लोगों को प्रभावित करते थे.

Advertisement

एएसपी क्राइम, राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी ने 35 साल की उम्र में करीब 40 बड़े अपराध किए हैं. वह करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी से मिलने आया था. उसे तत्काल गिरफ्तार किया गया है. अब हम आरोपी से कड़ी पूछताछ कर उसके अन्य अपराधों के तार तलाशेंगे. उसने कई लोगों के साथ मारपीट की है और सार्वजनिक स्थानों पर अपमानजनक हरकतें भी की हैं.

आरोपी की मानसिकता और सनक

पुलिस का कहना है कि आशीष पाल का व्यवहार काफी असामान्य था. वह केवल डकैती और मारपीट तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक मानदंडों की खुलेआम अवहेलना करता था. लोगों के ऊपर पेशाब करने की उसकी आदत ने उसके आपराधिक चरित्र को और भी भयावह बना दिया. आरोपी की गिरफ्तारी से अब इलाके में लोग राहत महसूस कर रहे हैं. पुलिस ने यह भी बताया कि अब तक आरोपी ने अपने कार्यों के जरिए कई स्थानीय निवासियों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया था.

पहले गिरफ्तार आरोपियों का संबंध

आशीष पाल को उसी गिरोह से जोड़ा गया है, जिसके चार अन्य सदस्य पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे. इन चार आरोपियों में आदर्श, राजेश और नागेश शामिल हैं. इनके पास से भी धारदार हथियार बरामद हुए थे, जो डकैती की योजना में इस्तेमाल होने वाले थे. मुखबिर से मिली सूचना ने पुलिस की खोज में अहम भूमिका निभाई. आशीष पाल को पकड़ने के लिए परदेशीपुरा पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और उनके जाल में आरोपी फंस गया.

Advertisement

स्थानीय लोगों ने बताया कि आशीष पाल ने लंबे समय तक लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बना रखा था. अब उसकी गिरफ्तारी से इलाके में सुरक्षा की भावना बढ़ी है. आशीष जैसे अपराधी केवल कानून और पुलिस की सतर्कता से ही काबू में आ सकते हैं. इस गिरफ्तारी को पुलिस ने संदेश भी माना कि अपराध के किसी भी स्वरूप को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. पुलिस अब आरोपी आशीष पाल को रिमांड पर लेकर उसके अपराधों के तार खंगालने में लगी है. बताया जा रहा है कि उसके अन्य साथी या गिरोह के सदस्य भी जांच में शामिल हो सकते हैं.

---- समाप्त ----