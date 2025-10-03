'मुंह तोड़ दूंगा तेरा...', केंद्रीय मंत्री सिंधिया के शाही कार्यक्रम में BJP पार्षद ने दिखाई दादागिरी, सुरक्षाकर्मी को दी धमकी

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के शमी पूजन कार्यक्रम के दौरान BJP पार्षद मोहित जाट और एक सुरक्षाकर्मी के बीच विवाद देखने को मिला. विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, यह घटना ग्वालियर के मांढरे वाली माता स्थित दशहरा पार्क में हुई, जहां प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शमी पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पुत्र महान आर्यमन सिंधिया पारंपरिक राजसी पोशाक में उपस्थित रहे. स्थानीय अधिकारी, नेता, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री सहित ग्वालियर-चंबल संभाग के सिंधिया समर्थक भारी संख्या में मौजूद थे.

शमी पूजन के समय मिश्रित भीड़ मौजूद थी और समारोह पारंपरिक अंदाज में संपन्न होना था. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा चेकिंग के समय सुरक्षाकर्मी ने पार्षद मोहित जाट को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश से रोकने की कोशिश की.

इस पर मोहित जाट नाराज हो गए और उन्होंने सुरक्षाकर्मी से तीखी बहस की .वीडियो में पार्षद को सुरक्षाकर्मी से कहते सुना जा सकता है, ''बदतमीजी मत कर, मुंह तोड़ दूंगा तेरा...'' और उन्होंने सुरक्षाकर्मी का हाथ पकड़ने की कोशिश भी की.

घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी और अन्य सुरक्षाकर्मी बीच-बचाव करते दिखे.घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था सतर्क हो गई.

स्थानीय लोग और अन्य नेता घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश की. हालांकि, वीडियो वायरल होने से राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है.

कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन घटना पर बाद में स्पष्टीकरण की संभावना जताई जा रही है.

