करवा चौथ से पहले 9 महीने की गर्भवती महिला का अपहरण... 'प्यार' में पागल गुंडे का आतंक, खौफ फैलाने के लिए 16 बदमाशों ने की फायरिंग

MP News: ग्वालियर के गिर्राज गुर्जर की शादी जुलाई 2024 में श्योपुर निवासी अंजू के साथ हुई थी. लेकिन अंजू के शादी से पहले ही मुरैना निवासी योगेंद्र गुर्जर के साथ संबंध थे.

गर्भवती महिला को किडनैप कर ले गया बदमाश.(Photo:Screengrab)
गर्भवती महिला को किडनैप कर ले गया बदमाश.(Photo:Screengrab)

करवा चौथ के दो दिन पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर शादीशुदा गर्भवती महिला की सनसनीखेज किडनैपिंग का मामला सामने आया है. प्रेमी ने अपनी 9 महीने की गर्भवती प्रेमिका को ससुराल से अगवा कर लिया. बदमाशों ने पहले गोलियां चलाईं, फिर प्रेमिका के ससुराल वालों को जमकर पीटा और प्रेमिका को अगवा करके ले गए. 

यह पूरा घटनाक्रम बुधवार की रात को हुआ. घटनास्थल ग्वालियर के तिघरा थाना इलाके का गिर्जा गांव है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गिर्जा गांव के रहने वाले गिर्राज गुर्जर की शादी जुलाई 2024 में श्योपुर जिले की निवासी अंजू के साथ हुई थी. लेकिन अंजू के शादी से पहले ही मुरैना निवासी योगेंद्र गुर्जर के साथ उसके प्रेम संबंध थे. 

योगेंद्र गुर्जर ने शादी के वक्त गिर्राज गुर्जर और उसके परिवार वालों को धमकी भी दी थी. इस वजह से पुलिस की अभिरक्षा में गिर्राज की अंजू के साथ शादी हुई थी, लेकिन शादी के बावजूद भी योगेंद्र गुर्जर अपनी प्रेमिका को भुला नहीं पाया. 

योगेंद्र गुर्जर ने करीब 16 साथियों के साथ हथियार लेकर बुधवार की रात को अंजू की ससुराल में हमला करने पहुंच गया. यहां हमलावरों ने पहले गोली चलाकर दहशत फैलाई, इसके बाद अंजू के सास-ससुर, चाचा और दादी को जमकर पीटा. फिर सबकी आंखों के सामने 9 महीने की गर्भवती अंजू को अगवा करके ले गए. 

बदमाश योगेंद्र गुर्जर ने महिला के सास-ससुर को बंदूक के बट से पीटा.

जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया. इस मामले में एडिशनल एसपी जयराज कुबेर ने बताया कि पुलिस ने 12 नामजद और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है.

