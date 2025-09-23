'पहले कुर्सी से उठो, पीछे बैठो...' महिला पार्षदों के पतियों पर फूटा DM मैडम का गुस्सा! भरी मीटिंग में लगाई फटकार

MP News: ग्वालियर में जिला कलेक्टर की बुलाई गई बैठक में महिला पार्षदों की जगह उनके पति पहुंच गए. महिला पार्षदों के स्थान पर उनके पतियों को देखकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने नाराजगी जताई और पार्षद पतियों को मीटिंग से उठाकर दर्शक दीर्घा में बैठने को कह दिया.

यह घटना बाल भवन में हुई, जहां शहर की समस्याओं पर चर्चा के लिए मीटिंग आयोजित की गई थी. इसमें स्वच्छता, सड़क और अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श होना था.

दरअसल, मीटिंग में पार्षदों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कलेक्टर ने देखा कि कुछ महिला पार्षदों की जगह उनके पति बैठे हैं. इससे नाराज कलेक्टर ने पार्षद पतियों को फटकार लगाई और कहा कि महिलाएं अब सशक्त हैं, उन्हें स्वयं अपना काम करने देना चाहिए. इसके बाद उन्होंने पार्षद पतियों को कुर्सी से उठाकर दर्शक दीर्घा में बैठा दिया.

इस मामले पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा, ''ग्वालियर नगर निगम प्रदेश के प्रमुख नगर निगमों में शामिल है. सुबह की मीटिंग में कुछ महिलाएं और उनके पति शामिल थे. हमारा कहना है कि जो व्यवस्था तय की गई है, वह सोच-समझकर की गई है. यह जरूरी है कि महिलाएं जिस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करती हैं, वहां उपलब्ध समय में प्राप्त फीडबैक पर काम करें. महिलाओं को मीटिंग में स्वयं अपनी बात रखनी चाहिए, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा. यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण देने वाले विधेयकों के अनुसार, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इसमें अपना योगदान देना चाहिए.''

