'मुखबिरों की गर्दन में छुरी फंसाएंगे...', भोपाल में बदमाशों का दुस्साहस चरम पर, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर इंस्टा पर LIVE आकर पुलिस को दी चुनौती

MP News: गाड़ियों में हुई तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के फरार साथियों ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस वारदात को कुबूला और भोपाल पुलिस को सीधे चुनौती दे डाली.

फरार बदमाशों ने LIVE आकर दी चुनौती.(Photo:Screengrab)
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में गुंडों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि अब वो न सिर्फ तोड़फोड़ कर रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर लाइव आकर पुलिस को खुलेआम चुनौती भी दे रहे हैं. भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले गाड़ियों में हुई तोड़फोड़ के मामले में अब एक हैरान कर देने वाला विडियो वायरल हुआ है जिसमें बदमाश पुलिस को चुनौती दे रहे हैं कि उन्हें पकड़ कर दिखाओ. यही नहीं, विडियो में एक बदमाश यह भी बोल रहा है कि 'मुखबिरों की गर्दन में छुरी फंसाएंगे.'

दरअसल, दो दिन पहले गुंडों का एक गिरोह ग्रीन पार्क कॉलोनी में घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करता है. इस दौरान बदमाशों ने दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर पत्थर फेंक कर और डंडों से हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया. सुबह जब लोगों ने अपने टूटे वाहन देखे तो उन्होंने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई. लोगों ने पुलिस को गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे. 

इसके बाद गौतम नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान करने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जबकि उनके कुछ साथी फरार चल रहे हैं. 

इन्हीं फरार आरोपियों ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की वारदात को कुबूला और पुलिस को चुनौती देते हुए कहा, ''हमें पहले पुलिस पकड़ कर दिखाए, फिर बताएंगे किसने की है तोड़फोड़. मुखबिरों की गर्दन में छुरी फंसा देंगे, गलतफहमी में मत जीना, जेल जाने से नहीं डरते हैं, लेकिन मुखबिरी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं.''

बदमाशों की यह धमकी और पुलिस को दी गई लगातार चुनौतियां स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना रही हैं. पुलिस के मुताबिक, फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई है और उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए वायरल वीडियो की तकनीकी जांच की जा रही है. जल्द ही बाकी आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

---- समाप्त ----
