scorecardresearch
 

Feedback

गुपचुप ट्रांसफार्मर रख लिए, लाइन बिछा ली और कर लिए कनेक्शन... MP में बिजली कंपनी को लगा दिया चूना

बिजलीघर के एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी की विजिलेंस टीम ने 11 केवीए दिगबाड़ फीडर की जांच के दौरान बिना अनुमति लाइन विस्तार कर दो 25 केवीए ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा.

Advertisement
X
AI Generated Images
AI Generated Images

मध्य प्रदेश के रायसेन में बिजली चोरी का अनोखा मामला सामने आया है. जिले के एक गांव में अवैध रूप से 2 ट्रांसफार्मर रख लिए गए और बिना इजाजत लाइन बिछाकर कनेक्शन कर लिए गए. इस मामले में बिजली कंपनी ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.  
बाड़ी थाना पुलिस के मुताबिक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने रायसेन जिले के बरेली स्थित उरदमऊ गांव में बिजली चोरी का मामला पकड़ा है. 

कंपनी ने दो 25 केवीए के अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए और आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत FIR दर्ज कराई है.

बाड़ी बिजलीघर के एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी की विजिलेंस टीम ने 11 केवीए दिगबाड़ फीडर की जांच के दौरान बिना अनुमति लाइन विस्तार कर दो 25 केवीए ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा. 

सम्बंधित ख़बरें

delhi e rickshaw charging electricity theft policy demand LCLAR
E Rickshaw कर रहे हैं 120 करोड़ की बिजली चोरी!, जानिए कैसे लगा रहे हैं सबको चूना 
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
MP: बिजली चोरी के 808 केस दर्ज, 18 लाख रुपए से ज्यादा की हुई वसूली 
Ziaur Rahman Barq, Sambhal MP Ziaur Rahman Barq, Sambhal, Sambhal News, UP News, UP Politics, Sambhal Hinsa
बिजली चोरी मामला: संभल सांसद बर्क के जवाब का इंतजार कर रहा है विभाग 
प्रतीकात्मक फोटो.
लखनऊ में विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई, 31 घरों में पकड़ी गई बिजली चोरी 
घटना में अर्चना का साथ देने वाला फ्रेंड सारांश.
'पटवारी से हो रहा था रिश्ता, मैंने ठान लिया था घर नहीं जाऊंगी', अर्चना तिवारी का कुबूलनामा  

इसके बाद पंचनामा बनाकर अवैध कनेक्शन काटा गया और दोनों ट्रांसफार्मर, कंडक्टर समेत अन्य सामग्री जब्त की गई. कंपनी ने कहा कि इस तरह की अवैध रूप से लाइन का बिछाकर और अवैध रूप से ट्रांसफार्मर रखने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होती है, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है और कंपनी को आर्थिक नुकसान होता है.

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लोगों से अपील की है कि बिना अनुमति बिजली का उपयोग न करें और नियमों का पालन कर सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement