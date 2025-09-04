MP: किसानों ने मंत्री को लगाए फोन, पीए ने कॉल रिसीव किया, कहा- हमें भी पता है खाद की कालाबाजारी हो रही है...

मध्य प्रदेश के गुना में खाद के लिए किसानों ने हल्ला बोल दिया है. सिस्टम के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए खुद सिस्टम को हो लाइन पर ले लिया है. सैकड़ों किसानों ने गुना जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मोबाइल फोन पर कॉल किया और खाद दिलाने की अपील की. किसानों के लगातार फोन कॉल से मंत्री जी और उनका स्टाफ भी हैरानी में पड़ गया. आखिरकार मंत्री जी के स्टाफ को कहना ही पड़ा कि हम जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, कालाबाजारी की जानकारी भी हमें है.

किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि के कारण फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है. नुकसान की भरपाई के लिए किसान अब रबी की फसल की तैयारी में जुटने वाले हैं. रबी की फसलों में DAP खाद की जरूरत पड़ेगी. इसलिए किसान DAP इकट्ठा करने में जुटे हैं.

DAP के एक बैग की सरकारी कीमत 1355 रुपए लेकिन ब्लैक में एक बैग 1800 रुपए तक बेचा जा रहा है. गुना में खाद की कालाबाजारी ने एक बार दोबारा किसानों के सामने संकट खड़ा कर दिया है. धड़ल्ले से जारी DAP की ब्लैक मार्केटिंग ने कृषि विभाग पर भी सवाल खड़े किए हैं.

किसानों ने प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को फोन लगाकर DAP की कालाबाजारी की जानकारी दी,सैकड़ों किसानों ने मंत्री को फोन लगाए.



कांग्रेसी विधायक ऋषि अग्रवाल ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए लिखा, ''बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे सभी साथियों को आज आपने जितने ताकत से किसने की खाद मैं हो रही अनियमितता को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है, वह काबिले तारीफ है, हमें हर मुद्दे पर सरकार से लड़ाई लड़नी होगी, अपना हक़ लेना होगा, आप सब लोग मेरी ताकत हो और मैं सदैव आप सभी के साथ हूं.''

इनका कहना

कृषि विभाग अनुविभागीय अधिकारी संजीव शर्मा ने बताया कि किसानों को जल्द खाद उपलब्ध करा दी जाएगी. हाल ही में गुना के हिस्से में थोड़ी-सी खाद मिली थी.

