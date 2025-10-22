दिवाली की रात माता लक्ष्मी के सामने सजाई ₹35 लाख के गहने और कैश की थाली, चोर कर गए साफ

दीपों के पर्व दीपावली की रात मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. शिव नगर कॉलोनी में एक वकील के घर से चोर ₹35 लाख मूल्य के जेवरात और कैश चुरा ले गए. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये गहने और नकदी चोरी होने से पहले माता लक्ष्मी की पूजा के सामने एक थाली में सजे हुए थे.

थाना सिविल लाइन इलाके के वार्ड नंबर 36 का यह मामला है. यहां अभिनंदन गार्डन के पास रहने वाले एडवोकेट निरंजन विश्वकर्मा के परिवार ने सोमवार रात 10 बजे लक्ष्मी पूजन किया और सोने-चांदी के गहने समेत करीब ₹7 हजार की नकदी माता के सामने रखी थी.

पूजा पाठ करके खाना खाने के बाद रात करीब 1 बजे तक पूरा परिवार सो गया. इसी बीच, परिवार के एक सदस्य की सुबह 5 बजे पत्नी की नींद खुली तो देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है और पूजा की जगह से गहने व नकदी गायब हैं.

इसकी सूचना तुरंत स्थानीय थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही सीएसपी अतुल सिंह, सिविल लाइन थाना प्रभारी आर के मिश्रा सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा. डॉग स्क्वॉड और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट ने जांच की. चोरों की तलाश में पुलिस अब आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

विदिशा शहर में बीते 20 दिनों में 15 से ज्यादा चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस केवल एक चोरी (तोपपुरा) का ही खुलासा कर पाई है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है.

